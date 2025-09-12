Колишня дружина Віктора Павліка вийшла заміж: "Ми сучасна пара за 50"

Колишня дружина Віктора Павліка, 52-річна танцівниця Лариса Созаєва, розкрила неочікувані подробиці особистого життя. Вона офіційно вийшла заміж за свого коханого Костянтина та розповіла про нестандартне весілля.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Созаєвої OBOZ.UA.
Вони почали зустрічатися за кілька місяців до повномасштабного вторгнення, а познайомилися у застосунку Tinder. Метч відбувся через кілька днів після реєстрації.
"Я його "свайпнула" вправо, а він мені написав, що в мене гарні та добрі очі. Я написала йому одразу, чия колишня дружина, щоб розумів, що людина серйозна (сміється). Він зачепив тему втікача Януковича, і я зрозуміла, що він теж дуже серйозна людина", - поділилася вона.
Костянтин теж виявися розлученим. Спочатку перша зустріч пари зірвалася, але згодом Лариса написала бойфренду. Тоді вона переживала втрату сина Павла.
Одружуватися ніхто не планував. Проте зрештою симпатія переросла у міцний союз.
"Я вразила його своєю простотою, веселим і легким характером та стійкістю в життєвих обставинах. Одним словом, таких як я, не буває, тому треба брати", - сказала Созаєва.
Весілля вийшло абсолютно нестандартним - без пишних гулянь, традиційної пропозиції руки та серця й навіть без присутності одне одного в момент укладення шлюбу. Закохані узаконили стосунки онлайн.
"Ми така сучасна крута пара за 50 у стосунках-застосунках! Я була на роботі, Костя в іншому місці. Ми з телефонами в руках поєднали наші долі!" - розповіла Лариса.
Вона також зазначила, що рішення про шлюб було природним. Костянтин переїхав до неї жити, бо їй так було зручно.
"Ми стали жити разом і це означало: ти моя дружина, я з тобою до кінця", - пояснила вона.
Пара також планувала влаштувати невеличке свято, але діти чоловіка через війну живуть за кордоном.
Колишні були разом понад 20 років, але у 2016-му розлучилися. У шлюбі в них народився син Павло, який трагічно помер внаслідок раку у 2020 році.
Після розриву між ними були суперечки щодо майна, але згодом конфлікти залагодили. Нині обидва щасливі в нових стосунках - Віктор з дружиною Катерино, а Лариса - з Костянтином.
