ua en ru
Пт, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В королевской семье горе: умерла жена принца Эдварда

Пятница 05 сентября 2025 14:35
UA EN RU
В королевской семье горе: умерла жена принца Эдварда В 92 года умерла Кэтрин, герцогиня Кентская (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В Великобритании умерла герцогиня Кентская, жена принца Эдварда. Ей было 92 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение королевской семьи в Facebook.

Умерла герцогиня Кентская Кэтрин: что известно

О смерти жены принца Эдварда Букингемский дворец сообщил в заметке в соцсетях.

Ее Королевское Высочество мирно ушла из жизни минувшей ночью в Кенсингтонском дворце в кругу своей семьи.

В заявлении отмечается, что король Чарльз III и королева Камилла вместе с другими членами монаршей семьи присоединились к герцогу Кентскому, его детям и внукам в скорби.

Во дворце отметили, что герцогиню будут вспоминать с особой благодарностью за ее искреннюю преданность многочисленным организациям, страсть к музыке и теплое отношение к молодежи.

"Король и Королева и все члены Королевской семьи присоединяются к герцогу Кентскому, его детям и внукам в скорби по утрате и с благодарностью вспоминают преданное служение герцогини в течение всей жизни всем организациям, с которыми она была связана", - говорится в заявлении.

Биография герцогини

Герцогиня Кентская (Кэтрин Люси Мэри Уорсли) родилась 22 февраля 1933 года в Великобритании, в семье сэра Уильяма Уорсли и Джойс Бруннер.

В 1961 году она вышла замуж за принца Эдварда, двоюродного брата покойной королевы Елизаветы II, после чего получила титул герцогини Кентской.

Супруги воспитали троих детей - Джорджа, графа Сент-Эндрюс, леди Хелен Тейлор и лорда Николаса Виндзора. Герцогиня также имела десять внуков, с которыми поддерживала теплые отношения.

Кэтрин Кентская была известна своей активной благотворительной деятельностью и участием в культурной жизни страны.

Она особенно поддерживала развитие музыкального образования, была соучредителем фонда Future Talent, а также патроном многих учебных заведений и художественных проектов.

За скромность и искренность ее уважали как в обществе, так и внутри самой королевской семьи.

Наследие и память

Дворец подчеркнул, что герцогиня оставила после себя глубокий след в сердцах тех, кто имел честь ее знать. Ее жизнь стала примером служения другим, преданности семье и любви к искусству.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Королевская семья Звезды шоу-бизнеса
Новости
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
"Мадяр" подтвердил удары по Рязанскому НПЗ и нефтебазе в оккупированном Луганске
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России