Меган Маркл назвала королівське правило, через яке почувалася "нещирою"

Вівторок 26 серпня 2025 20:28
Меган Маркл назвала королівське правило, через яке почувалася "нещирою" Меган Маркл (скриншот з відео)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Герцогиня Сассекська Меган Маркл поділилася спогадами про життя у королівській родині та назвала правило дрескоду, яке змушувало її почуватися нещирою.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Меган розповіла в інтерв'ю проєкту The Circuit в YouTube.

Що сказала Меган про життя в королівській родині

В розмові з Емілі Чанг вона пригадала, як їй доводилося дотримуватися суворого дрескоду, який зовсім не відповідав її стилю.

Маркл підкреслила, щоб хоче бути зрозумілою людям. Попри статус герцогині, вона залишається собою.

"Мабуть, кілька років тому все було інакше, коли я не могла бути настільки відвертою", - відповіла вона, вочевидь, натякаючи на період життя у Великій Британії.

Яке правило змушувало Меган почуватися нещирою

Особливу увагу вона приділила одному з прикладів, коли потрібно було дотримуватися королівських правил. Як з'ясувалося, герцогиня мусила "постійно носити нюдові колготки".

"Давайте чесно, це була не зовсім я. Я не бачила таких ще з 80-х - коли їх продавали в упаковках у формі яйця? Це здавалося трішки нещирим, але це маленький приклад", - сміючись, поділилася вона.

Меган наголосила, що справа не лише в одязі, а в тому, щоб почуватися вільно і комфортно.

"Це приклад того, коли ти можеш одягатися так, як хочеш, і говорити правду, і ти можеш виглядати в просторі справді органічно та автентично. Почуватися комфортно у власній шкірі", - пояснила герцогиня.

"У моєму житті були різні розділи, але зараз я відчуваю, що мені більше не потрібно нічого доводити", - додала вона.


Що відомо про теперішнє життя Меган Маркл

Після складання королівських повноважень у 2020 році вони з Гаррі оселилися в Каліфорнії, де насолоджуються життям з сином Арчі та донькою Лілібет.

Меган активно працює над розвитком власного бізнесу. Наприклад, нове інтерв’ю дала на тлі прем'єри 2 сезону проєкту "З любов'ю, Меган" на Netflix, де вона демонструє свій стиль життя, кулінарні ідеї та спілкування з відомими гостями.

Також вона запустила продаж власного джему і планує виноробну справу.

Нагадаємо, раніше принц Гаррі та Меган Маркл уклали нову угоду зі стримінговим сервісом. Зокрема вони можуть випустити документальний фільм про принцесу Діану.

