Крінж дня. Інста-гуру закликала українців думати не про ракети, а про гроші і Мальдіви (відео)

Що думає Богдана Гончарук про війну

Як стало відомо з курсу, вона не читає новини та не слідкує за подіями в країні. Ба більше, закликає до цього своїх учнів.

"За фактом для мене війна закінчилася 1 березня. Я не читала новини, не репостила нічого, а пішла запускати курс з достатку. З ранку до вечора я думала про мир, багатство, розкіш, подорожі, покупки, славу та визнання", - заявила вона.

Як Гончарук продає "ізобіліє" (фото: instagram.com/bohdana_goncharuk)

"Навіщо думати про ракету, якщо можна думати про гроші, Мальдіви та багатство", - вважає інста-гуру.

Богдана запевнила, що 2022 рік став кращим у її житті завдяки тому, що вона уникає теми російської агресії. Натомість вона публікує новини про розкішне життя.

"Я обрала для себе, що не буду качати маятник війни, не буду постити мертвих дітей, людей, яких розірвало на частини. Я буду просто постити гроші, ізобіліє, світ і ви бачите цей результат", - заявила вона.

Блогерка також змушує людей думати, що інформація про війну у соцмережах провокує бідність та розвиток хвороб.

"І абсолютно кожна людина, яка дуже сильно занурилася у війну і зранку до ночі постила, як все погано. Знаєте, чим це закінчувалося? Тим, що ця людина бідніла, хворіла і потім хтось приходив до мене з останніх сил...", - сказала вона.

Як відреагували в мережі

Користувачі були шоковані почутими заявами. Хтось відреагував з гумором, а хтось закликав притягнути дівчину до відповідальності.

"Це серйозно вона таке каже? Мені здається, що після цього відео вона реально стане "найвідомішою експерткою" з власного бренду і нерухомість за кордном їй знадобиться", - зауважив Дурнєв.

"Певно, послухаю Богданку і скажу брату військовому, щоб вже закінчував качати цей маятник війни. Можна ж на Балі качати енергію ізобілія, багатство, подорожі, розкіш".

"Найкращий рік у неї - 2022! Про дітей - це жесть! Я радію, що дуже багато людей в нашій країні продовжують триматися і тримати!"

"Мій шок у шоці, а ще більше я шокована, що цей курс від Богдани Гончарук рекламують майже всі українські блогери".

"Це жах, чому у нас немає кримінальної відповідальності за інфоциганство".



Що відомо про Богдану Гончарук

Блогерка, підприємиця, енергопрактик, за якою стежать понад 500 тисяч користувачів. Заробляє на продажу грошових медитацій, здебільшого молодим мамам у декреті.

Заміжня та має дітей. Через образ турботливої матері та вірянки привертає до себе увагу й так формує довіру аудиторії. Брала участь у проєкті "Супермама".