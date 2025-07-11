Крінж дня. Інста-гуру закликала українців думати не про ракети, а про гроші і Мальдіви (відео)

Блогерка Богдана Гончарук, яка називає себе "духовним мільйонером", опинилася в центрі уваги після оприлюднення її онлайн-курсу "Енергія ізобілія". У своїх промовах вона радить українцям не зосереджуватися на війні, а думати про достаток, гроші та Мальдіви.
Як повідомляє РБК-Україна, про висловлювання Гончарук стало відомо з нового відео в YouTube Олексія Дурнєва, який отримав доступ до платного курсу блогерки.
Як стало відомо з курсу, вона не читає новини та не слідкує за подіями в країні. Ба більше, закликає до цього своїх учнів.
"За фактом для мене війна закінчилася 1 березня. Я не читала новини, не репостила нічого, а пішла запускати курс з достатку. З ранку до вечора я думала про мир, багатство, розкіш, подорожі, покупки, славу та визнання", - заявила вона.
"Навіщо думати про ракету, якщо можна думати про гроші, Мальдіви та багатство", - вважає інста-гуру.
Богдана запевнила, що 2022 рік став кращим у її житті завдяки тому, що вона уникає теми російської агресії. Натомість вона публікує новини про розкішне життя.
"Я обрала для себе, що не буду качати маятник війни, не буду постити мертвих дітей, людей, яких розірвало на частини. Я буду просто постити гроші, ізобіліє, світ і ви бачите цей результат", - заявила вона.
Блогерка також змушує людей думати, що інформація про війну у соцмережах провокує бідність та розвиток хвороб.
"І абсолютно кожна людина, яка дуже сильно занурилася у війну і зранку до ночі постила, як все погано. Знаєте, чим це закінчувалося? Тим, що ця людина бідніла, хворіла і потім хтось приходив до мене з останніх сил...", - сказала вона.
Користувачі були шоковані почутими заявами. Хтось відреагував з гумором, а хтось закликав притягнути дівчину до відповідальності.
Блогерка, підприємиця, енергопрактик, за якою стежать понад 500 тисяч користувачів. Заробляє на продажу грошових медитацій, здебільшого молодим мамам у декреті.
Заміжня та має дітей. Через образ турботливої матері та вірянки привертає до себе увагу й так формує довіру аудиторії. Брала участь у проєкті "Супермама".
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