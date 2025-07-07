Крупін, Кондратенко та "Курган і Агрегат" виступлять на одній сцені: де і коли

Міша Крупін та інші зірки візьмуть участь у благодійному концерті (фото: facebook.com/misa.krupin.2025)

Вже 11 липня українські зірки, серед яких Міша Крупін, Маша Кондратенко та гурт "Курган і Агрегат", дадуть благодійний концерт. На гостей чекають не лише яскраві виступи, а й можливість придбати унікальні лоти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис з Telegram-каналу 413 батальйону СБС "Рейд".