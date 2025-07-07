Крупін, Кондратенко та "Курган і Агрегат" виступлять на одній сцені: де і коли
Вже 11 липня українські зірки, серед яких Міша Крупін, Маша Кондратенко та гурт "Курган і Агрегат", дадуть благодійний концерт. На гостей чекають не лише яскраві виступи, а й можливість придбати унікальні лоти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис з Telegram-каналу 413 батальйону СБС "Рейд".
Коли і де відбудеться концерт
"Музика яка гучніша і сильніша за шахеди! Запрошуємо на благодійний концерт організований для підтримки 413 батальйону СБС "Рейд". Збираємо на засоби перехоплення ворожих дронів, щоб ночі над нашими містами були тихими", - йдеться в описі заходу.
На концерті виступатимуть:
- Маша Кондратенко
- Мирослав Кувалдін
- Міша Крупін
- Курган & Agregat.
Ведучим заходу стане Женя Янович.
Кодратенко, Крупін та інші зірки дадуть благодійний концерт
На гостей чекатимуть:
- Унікальні благодійні лоти - верифіковані трофеї та ексклюзивні "підгони" з передової
- Мерч, який носиться з гордістю
- Живе спілкування з бійцями
- Танці і трохи натхнення.
Концерт відбудеться 11 липня. Локація: "Характер парк", Крюківщина. Захід почнеться о 17:00. Придбати квитки можна за посиланням.
"За отриманий дохід буде знищений шахід!" - наголосили організатори.
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