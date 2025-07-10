"Круто і ностальгічно!" Дорофєєва та Позитив возз'єдналися у новому кліпі, і ось що з цього вийшло (відео)

Нова пісня Дорофєєвої та Позитива

Спільний трек, який отримав назву "Смак-печаль", вийшов в ніч на 10 липня. В ньому Надя та Олексій повернулися до свого фірмового стилю.

"Пісня "Смак-печаль" увібрала в себе те, за чим усі сумували: впізнаваний вокал Наді, фірмовий речитатив POSITIFF, хук, що засідає в голові, і той самий "післясмак" - світлої ностальгії. Це не повернення. Це нова зустріч і нова музична історія", - йдеться в описі.

До речі, деякі рядки пісні демонструють сучасні реалії. Тут є і життя під час війни, і нова сторінка в біографії Позитива, який нещодавно став батьком ("Колись співали на паті, тільки по передплаті, а тепер я став батєй і мене тягне в сон").

Ось перший куплет треку:

"Я дочекаюсь коли знов полетять літаки

Коли всі чесні слова ляжуть в порожні рядки

Ти тягнеш знов за собою, але чи варто йти

Необґрунтований ризик, яким для мене є ти".

Дорофєєва в новому кліпі (скріншоти)

А в кліпі на цю пісню Дорофєєва приміряла декілька яскравих образів. Вона була білявкою з коротким волоссям, жінкою-вамп і просто вражала стилем.

До речі, за день до прем'єри кліпу Надя та Олексій провели збір. Вони казали, що представлять нову пісню, але лише після того, як їм вдасться зібрати 505 тисяч на закупівлю сучасних українських ШІ-керованих турелей Sky Sentinel, які допомагають знищувати повітряні загрози. І фани надонатили вже понад 3 мільйони.

Реакція мережі

Новий кліп вразив фанів. Вони пишуть: