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"Круто и ностальгично!" Дорофеева и Позитив воссоединились в новом клипе, и вот что из этого вышло (видео)

Надя Дорофеева и Позитив (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) сделали своим фанам неожиданный подарок. Артисты, которые ранее выступали как дуэт "Время и Стекло", снова объединились и выпустили совместный трек, впервые за 5 лет.

Что известно о новом клипе Дорофеевой и Позитива, и как на него реагирует сеть, рассказывает РБК-Украина.

Новая песня Дорофеевой и Позитива

Совместный трек, который получил название "Смак-печаль", вышел в ночь на 10 июля. В нем Надя и Алексей вернулись к своему фирменному стилю.

"Песня "Смак-печаль" вобрала в себя то, по чему все скучали: узнаваемый вокал Нади, фирменный речитатив POSITIFF, засевший в голове хук и то самое "послевкусие" - светлой ностальгии. Это не возвращение. Это новая встреча и новая музыкальная история", - говорится в описании.

Кстати, некоторые строки песни демонстрируют современные реалии. Здесь есть и жизнь во время войны, и новая страница в биографии Позитива, который недавно стал отцом ("Колись співали на паті, тільки по передплаті, а тепер я став батєй і мене тягне в сон").

Вот первый куплет трека:

"Я дочекаюсь коли знов полетять літаки
Коли всі чесні слова ляжуть в порожні рядки
Ти тягнеш знов за собою, але чи варто йти
Необґрунтований ризик, яким для мене є ти".

 

Дорофеева в новом клипе (скриншоты)

А в клипе на эту песню Дорофеева примерила несколько ярких образов. Она была блондинкой с короткими волосами, женщиной-вамп и просто поражала стилем.

 

Кстати, за день до премьеры клипа Надя и Алексей провели сбор. Они говорили, что представят новую песню, но только после того, как им удастся собрать 505 тысяч на закупку современных украинских ИИ-управляемых турелей Sky Sentinel, которые помогают уничтожать воздушные угрозы. И фаны надонатили уже более 3 миллионов.

Реакция сети

Новый клип поразил фанов. Они пишут:

  • "Они объединились ради того, чтобы подарить нам довоенные ощущения ностальгии, это просто вау!"
  • "Круто и ностальгично! Нам нужно больше совместных песен, делайте альбом!"
  • "Еще никогда клип и песня не вызывали таких смешанных эмоций. Безумное наслаждение, ностальгия, воспоминания о мирных временах. Это волшебно и прекрасно. Спасибо, что позволили почувствовать это все своей работой!"
  • "Это точно главный бенгер этого лета! Спасибо за ностальгические ощущения!"
  • "Пообещайте, что это не последний совместный хит".

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