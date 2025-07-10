"Круто и ностальгично!" Дорофеева и Позитив воссоединились в новом клипе, и вот что из этого вышло (видео)

Новая песня Дорофеевой и Позитива

Совместный трек, который получил название "Смак-печаль", вышел в ночь на 10 июля. В нем Надя и Алексей вернулись к своему фирменному стилю.

"Песня "Смак-печаль" вобрала в себя то, по чему все скучали: узнаваемый вокал Нади, фирменный речитатив POSITIFF, засевший в голове хук и то самое "послевкусие" - светлой ностальгии. Это не возвращение. Это новая встреча и новая музыкальная история", - говорится в описании.

Кстати, некоторые строки песни демонстрируют современные реалии. Здесь есть и жизнь во время войны, и новая страница в биографии Позитива, который недавно стал отцом ("Колись співали на паті, тільки по передплаті, а тепер я став батєй і мене тягне в сон").

Вот первый куплет трека:

"Я дочекаюсь коли знов полетять літаки

Коли всі чесні слова ляжуть в порожні рядки

Ти тягнеш знов за собою, але чи варто йти

Необґрунтований ризик, яким для мене є ти".

Дорофеева в новом клипе (скриншоты)

А в клипе на эту песню Дорофеева примерила несколько ярких образов. Она была блондинкой с короткими волосами, женщиной-вамп и просто поражала стилем.

Кстати, за день до премьеры клипа Надя и Алексей провели сбор. Они говорили, что представят новую песню, но только после того, как им удастся собрать 505 тысяч на закупку современных украинских ИИ-управляемых турелей Sky Sentinel, которые помогают уничтожать воздушные угрозы. И фаны надонатили уже более 3 миллионов.

Реакция сети

Новый клип поразил фанов. Они пишут: