"Круто и ностальгично!" Дорофеева и Позитив воссоединились в новом клипе, и вот что из этого вышло (видео)

Надя Дорофеева и Позитив (Алексей Завгородний) сделали своим фанам неожиданный подарок. Артисты, которые ранее выступали как дуэт "Время и Стекло", снова объединились и выпустили совместный трек, впервые за 5 лет.
Что известно о новом клипе Дорофеевой и Позитива, и как на него реагирует сеть, рассказывает РБК-Украина.
Совместный трек, который получил название "Смак-печаль", вышел в ночь на 10 июля. В нем Надя и Алексей вернулись к своему фирменному стилю.
"Песня "Смак-печаль" вобрала в себя то, по чему все скучали: узнаваемый вокал Нади, фирменный речитатив POSITIFF, засевший в голове хук и то самое "послевкусие" - светлой ностальгии. Это не возвращение. Это новая встреча и новая музыкальная история", - говорится в описании.
Кстати, некоторые строки песни демонстрируют современные реалии. Здесь есть и жизнь во время войны, и новая страница в биографии Позитива, который недавно стал отцом ("Колись співали на паті, тільки по передплаті, а тепер я став батєй і мене тягне в сон").
Вот первый куплет трека:
"Я дочекаюсь коли знов полетять літаки
Коли всі чесні слова ляжуть в порожні рядки
Ти тягнеш знов за собою, але чи варто йти
Необґрунтований ризик, яким для мене є ти".
Дорофеева в новом клипе (скриншоты)
А в клипе на эту песню Дорофеева примерила несколько ярких образов. Она была блондинкой с короткими волосами, женщиной-вамп и просто поражала стилем.
Кстати, за день до премьеры клипа Надя и Алексей провели сбор. Они говорили, что представят новую песню, но только после того, как им удастся собрать 505 тысяч на закупку современных украинских ИИ-управляемых турелей Sky Sentinel, которые помогают уничтожать воздушные угрозы. И фаны надонатили уже более 3 миллионов.
Новый клип поразил фанов. Они пишут:
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