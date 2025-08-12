За яку суму Повалій продалася Росії: гучна заява Юрія Рибчинського

Коли Повалій остаточно зрадила Україну

За словами митця, ключова подія відбулася тоді, коли президент-утікач Віктор Янукович запропонував співачці місце у своїй нині забороненій Партії регіонів.

Спершу артистка разом із чоловіком та продюсером Ігорем Ліхутою відмовилася, однак ситуація змінилася після грошової винагороди у розмірі мільйона доларів.

"Переломний момент настав, коли Янукович запросив Повалій депутаткою другим номером у свій список. Коли Ліхута (продюсер та чоловік Повалій. - Ред.) і Тая відмовилися, їм було заплачено мільйон доларів. От з цього все починається", - повідомив артист.

Політичні погляди Таїсії Повалій

У 2012 році Таїсія Повалій балотувалася до Верховної Ради України за списком Партії регіонів, отримавши другий номер, і близько пів року працювала радницею президента-утікача Віктора Януковича.

Після Революції гідності, у травні 2014 року, вона вийшла з фракції Партії регіонів, а восени того ж року її мандат було достроково припинено.

17 вересня 2014-го артистка у складі депутатської групи "За мир і стабільність" відвідала Державну думу РФ.

Секретар РНБО Олександр Турчинов назвав цей візит неповагою до України та зрадою, а МВС відкрило кримінальне провадження за посягання на територіальну цілісність держави.

Таїсія Повалій (фото: російські ЗМІ)

На тлі обурення її поїздками та виступами в Росії Повалій скасувала всі концерти та святкування свого 50-річчя в Україні.

22 лютого 2022 року, за два дні до повномасштабного вторгнення, співачка приїхала до Москви на зйомки телепроєкту та залишилася там.

Спочатку вона утримувалася від коментарів, доки не вивезла з України свою літню матір.

Згодом відкрито підтримала політику Володимира Путіна.

"У тому, що сьогодні робить Росія, бачу порятунок. Відчуваю, що Росія зараз мене захищає... Тому я - з Росією", - видала зрадницяю

З 2022 року Повалій постійно проживає у Москві. У 2024-му отримала громадянство РФ і вперше проголосувала на президентських виборах.

Таїсія Повалій (фото: російські ЗМІ)

"Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни, Росії. Мене переповнює неймовірна гордість...", - заявила запроданка.

У липні 2024-го в інтерв’ю вона підтвердила проросійську позицію: засудила усунення Януковича, негативно оцінила початок бойових дій на Донбасі у 2014-му, назвала Донбас "серцевиною України" та підтримала вторгнення РФ у 2022 році.

Повалій також заявила, що Росія й Україна, на її думку, мають знову об’єднатися в одну державу, а українці та росіяни є "одним народом".