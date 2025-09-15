Куди зникла Соня Плакидюк - фешн-фотограф і суддя шоу "Топ-модель по-українськи"

Фотографка Соня Плакидюк добре відома українцям за шоу "Топ-модель по-українськи" та своїми гучними роботами для міжнародних брендів. Останнім часом вона зникла з телебачення, через що в мережі почали з’являтися питання, куди пропала зірка. Як виявилося, Соня не полишила творчості, а навпаки - зосередилася на масштабних проєктах.
Про це вона розповіла у коментарі РБК-Україна.
Соня народилася в Києві. Після школи вступила до Київського політехнічного інституту, де здобула освіту за спеціальністю "електрокібернетика".
Паралельно із навчанням активно займалася фотографією, беручи участь у міжнародних конкурсах та здобуваючи перемоги.
У 2010 році вона отримала нагороду HARPER'S BAZAAR FASHION FORWARD, а також перемогла у конкурсі від National British Fashion Museum.
Згодом, у 2011 році, її номінували на звання "Найвпливовіший і талановитий фотограф", а вже у 2012-му Плакидюк визнали найкращим ювелірним фотографом.
Її роботи друкувалися у Playboy, Harpers Bazaar, Pink та L’Officiel. Серед клієнтів Плакидюк - Loreal, Fujifilm, Martini, Cosmopolitan, Mercedes-Benz.
У 2014 році Соня дебютувала на телебаченні, ставши суддею шоу "Супермодель по-українськи".
Її харизма та професіоналізм швидко зробили її однією з улюблениць глядачів.
Вона працювала в журі разом з Аллою Костромічовою, Річардом Горном та Сергієм Нікітюком. За різні сезони шоу склад змінювався.
Найгучніший її роман пов’язаний із хореографом і телеведучим Річардом Горном.
Спільна робота на "СМПУ" швидко переросла у дружбу, а згодом і в романтичні стосунки.
У 2017 році Горн освідчився Соні просто під час телешоу "Сюрприз! Сюрприз!".
Пара вирушила у романтичну подорож і почала планувати весілля. Проте після трьох років разом їхні шляхи розійшлися.
Фотографка зізнавалася, що у певний момент вони з Річардом почали дивитися на майбутнє по-різному.
Вона не назвала конкретної причини, але зазначила, що навіть сильні почуття іноді не здатні врятувати стосунки.
Нині зірка не розкриває подробиць свого особистого життя, тож невідомо, чи вільне її серце.
Попри зменшення телевізійної активності, Соня не зникла з професійного життя.
Вона продовжує працювати над творчими проєктами та міжнародними колабораціями.
"Дивіться, то вам здається, що я не з’являюся у просторі. Насправді я зняла афішу для фільму "Малевич", робила кампанію з Ажновим, мене запрошують до співпраці як колаборантку з різними митцями. Я живу в Києві, нікуди не виїжджала. Просто зараз у мене в роботі великий проєкт, але поки не можу про нього розповісти", - поділилася фотографка.
Соня Плакидюк (фото: instagram.com/moi_sofism)
За словами Плакидюк, пауза у появі на телебаченні була свідомою.
"Я на телебаченні не з’являюся, бо там дуже багато розважального контенту, а мені це трохи не близьке. Мені важливо залишатися у своїй сфері, робити те, що має сенс. Якщо я беру паузу, то це не означає, що я зникла", - наголосила вона.
Таким чином, Соня Плакидюк і надалі залишається активною у фешн-індустрії, працює над новими масштабними проєктами та зберігає статус однієї з найвідоміших українських фотографів.
