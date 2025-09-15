Куди зникла Соня Плакидюк - фешн-фотограф і суддя шоу "Топ-модель по-українськи"

Коротка біографія Соні Плакидюк

Соня народилася в Києві. Після школи вступила до Київського політехнічного інституту, де здобула освіту за спеціальністю "електрокібернетика".

Паралельно із навчанням активно займалася фотографією, беручи участь у міжнародних конкурсах та здобуваючи перемоги.

У 2010 році вона отримала нагороду HARPER'S BAZAAR FASHION FORWARD, а також перемогла у конкурсі від National British Fashion Museum.

Соня Плакидюк (фото: instagram.com/moi_sofism)

Згодом, у 2011 році, її номінували на звання "Найвпливовіший і талановитий фотограф", а вже у 2012-му Плакидюк визнали найкращим ювелірним фотографом.

Кар’єра у фешн-індустрії і ТБ

Її роботи друкувалися у Playboy, Harpers Bazaar, Pink та L’Officiel. Серед клієнтів Плакидюк - Loreal, Fujifilm, Martini, Cosmopolitan, Mercedes-Benz.

У 2014 році Соня дебютувала на телебаченні, ставши суддею шоу "Супермодель по-українськи".

Її харизма та професіоналізм швидко зробили її однією з улюблениць глядачів.

Вона працювала в журі разом з Аллою Костромічовою, Річардом Горном та Сергієм Нікітюком. За різні сезони шоу склад змінювався.

Соня Плакидюк, Алла Костромічова і Сергій Нікітюк (фото: instagram.com/moi_sofism)

Особисте життя

Найгучніший її роман пов’язаний із хореографом і телеведучим Річардом Горном.

Спільна робота на "СМПУ" швидко переросла у дружбу, а згодом і в романтичні стосунки.

У 2017 році Горн освідчився Соні просто під час телешоу "Сюрприз! Сюрприз!".

Пара вирушила у романтичну подорож і почала планувати весілля. Проте після трьох років разом їхні шляхи розійшлися.

Соня Плакидюк і Річард Горн (фото: instagram.com/moi_sofism)

Фотографка зізнавалася, що у певний момент вони з Річардом почали дивитися на майбутнє по-різному.

Вона не назвала конкретної причини, але зазначила, що навіть сильні почуття іноді не здатні врятувати стосунки.

Соня Плакидюк і Річард Горн (фото: instagram.com/moi_sofism)

Нині зірка не розкриває подробиць свого особистого життя, тож невідомо, чи вільне її серце.

Як зараз живе Соня Плакидюк

Попри зменшення телевізійної активності, Соня не зникла з професійного життя.

Вона продовжує працювати над творчими проєктами та міжнародними колабораціями.

"Дивіться, то вам здається, що я не з’являюся у просторі. Насправді я зняла афішу для фільму "Малевич", робила кампанію з Ажновим, мене запрошують до співпраці як колаборантку з різними митцями. Я живу в Києві, нікуди не виїжджала. Просто зараз у мене в роботі великий проєкт, але поки не можу про нього розповісти", - поділилася фотографка.

Соня Плакидюк (фото: instagram.com/moi_sofism)

За словами Плакидюк, пауза у появі на телебаченні була свідомою.

"Я на телебаченні не з’являюся, бо там дуже багато розважального контенту, а мені це трохи не близьке. Мені важливо залишатися у своїй сфері, робити те, що має сенс. Якщо я беру паузу, то це не означає, що я зникла", - наголосила вона.

Таким чином, Соня Плакидюк і надалі залишається активною у фешн-індустрії, працює над новими масштабними проєктами та зберігає статус однієї з найвідоміших українських фотографів.