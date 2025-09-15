Куда исчезла Соня Плакидюк - фэшн-фотограф и судья шоу "Топ-модель по-украински"

Краткая биография Сони Плакидюк

Соня родилась в Киеве. После школы поступила в Киевский политехнический институт, где получила образование по специальности "электрокибернетика".

Параллельно с учебой активно занималась фотографией, участвуя в международных конкурсах и одерживая победы.

В 2010 году она получила награду HARPER'S BAZAAR FASHION FORWARD, а также победила в конкурсе от National British Fashion Museum.

Соня Плакидюк (фото: instagram.com/moi_sofism)

Впоследствии, в 2011 году, ее номинировали на звание "Самый влиятельный и талантливый фотограф", а уже в 2012-м Плакидюк признали лучшим ювелирным фотографом.

Карьера в фэшн-индустрии и ТВ

Ее работы печатались в Playboy, Harpers Bazaar, Pink и L'Officiel. Среди клиентов Плакидюк - Loreal, Fujifilm, Martini, Cosmopolitan, Mercedes-Benz.

В 2014 году Соня дебютировала на телевидении, став судьей шоу "Супермодель по-украински".

Ее харизма и профессионализм быстро сделали ее одной из любимиц зрителей.

Она работала в жюри вместе с Аллой Костромичевой, Ричардом Горном и Сергеем Никитюком. За разные сезоны шоу состав менялся.

Соня Плакидюк, Алла Костромичева и Сергей Никитюк (фото: instagram.com/moi_sofism)

Личная жизнь

Самый громкий ее роман связан с хореографом и телеведущим Ричардом Горном.

Совместная работа на "СМПУ" быстро переросла в дружбу, а впоследствии и в романтические отношения.

В 2017 году Горн сделал Соне предложение прямо во время телешоу "Сюрприз! Сюрприз!".

Пара отправилась в романтическое путешествие и начала планировать свадьбу. Однако после трех лет вместе их пути разошлись.

Соня Плакидюк и Ричард Горн (фото: instagram.com/moi_sofism)

Фотограф признавалась, что в определенный момент они с Ричардом начали смотреть на будущее по-разному.

Она не назвала конкретной причины, но отметила, что даже сильные чувства иногда не способны спасти отношения.

Соня Плакидюк и Ричард Горн (фото: instagram.com/moi_sofism)

Сейчас звезда не раскрывает подробностей своей личной жизни, поэтому неизвестно, свободно ли ее сердце.

Как сейчас живет Соня Плакидюк

Несмотря на уменьшение телевизионной активности, Соня не исчезла из профессиональной жизни.

Она продолжает работать над творческими проектами и международными коллаборациями.

"Смотрите, то вам кажется, что я не появляюсь в пространстве. На самом деле я сняла афишу для фильма "Малевич", делала кампанию с Ажновым, меня приглашают к сотрудничеству как коллаборантку с разными художниками. Я живу в Киеве, никуда не выезжала. Просто сейчас у меня в работе большой проект, но пока не могу о нем рассказать", - поделилась фотограф.

Соня Плакидюк (фото: instagram.com/moi_sofism)

По словам Плакидюк, пауза в появлении на телевидении была сознательной.

"Я на телевидении не появляюсь, потому что там очень много развлекательного контента, а мне это немного не близко. Мне важно оставаться в своей сфере, делать то, что имеет смысл. Если я беру паузу, то это не значит, что я исчезла", - подчеркнула она.

Таким образом, Соня Плакидюк и в дальнейшем остается активной в фэшн-индустрии, работает над новыми масштабными проектами и сохраняет статус одного из самых известных украинских фотографов.