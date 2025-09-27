Курьез на сцене: Тина Кароль попала в забавную ситуацию и насмешила реакцией (видео)

Певица Тина Кароль поразила чувством юмора. Во время концерта с ней произошел курьез, но она не стала этого стесняться.

Как сообщает РБК-Украина , об этом на своей странице в Instagram рассказал блогер Ярослав Гопаца.

Как с Кароль произошел курьез

Так, во время одного из недавних концертов Тина хотела поразить вокальным "трюком". Но во время пения она поняла, что что-то пошло не так.

Впрочем, Кароль не смутилась. Она искренне рассмеялась и дала понять, что спокойно относится к курьезам и фейлам, ведь они бывают со всеми.

После этого певица продолжила исполнять песню. Реакция Кароль на ситуацию поразила и насмешила фанов. В комментариях они отметили, что именно так нужно воспринимать мелкие ошибки, ведь в этом нет ничего страшного.

Также пользователи написали:

"Блин, ну она классная. Она немножко сняла напряжение с этого момента. Не получилось, посмеялись и дальше ок. Круто"

"Ну с кем не бывает!!!! Смех да и только"

"Спасибо за прекрасную историю и настроение".

На курьез Кароль даже начали снимать пародии и обзоры. Недавно преподавательница по вокалу Юлия Юрченко даже записала "разбор" ситуации и объяснила, почему Тине не удалось выполнить свой "трюк".

"Со всеми бывает. даже профессионалы могут ошибаться, но давайте разберем, почему этот прием не получился, почему она прекратила свой вокал и что было не так. Учиться приему rattle несложно, но важно тренироваться правильно, чтобы не повредить голосовые связки", - отметила она.