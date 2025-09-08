Квіткова відповіла хейтерам після заручин з Бражком: "Дякую усім, хто рахує мої гроші"
Блогерка Даша Квіткова вперше звернулася до підписників після заручин із футболістом київського "Динамо" Володимиром Бражком. Зірка подякувала всім, хто щиро розділив із парою їхню радість, але водночас відповіла і на хвилю критики, яка з’явилася у соцмережах після новини про освідчення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram інфлюенсерки.
Після того, як Даша та Володимир оголосили про заручини, хейтери одразу почали рахувати статки закоханих, акцентувати на чотирирічній різниці у віці та навіть припускати, що заручини - це просто піар.
Однак Квіткова відреагувала на всі закиди з притаманною їй відвертістю.
"Я бажаю здоров'я усім, хто промив мені кісточки вздовж і впоперек, і усім, хто щиро привітав. Дякуємо усім. І я щиро, правда, просто бажаю кожному і кожній бути щасливими. Нехай у вас в житті приводів для радості буде набагато більше, ніж для жовчі. Обійняла. Продовжуємо жити та працювати", - написала блогерка.
Даша Квіткова відповіла хейтерам (фото: instagram.com/kvittkova)
Крім того, Даша вирішила використати посилену увагу до себе у добрих цілях - допомогти закрити збори для українських військових.
У stories вона поділилася посиланнями і закликала спрямувати енергію в корисне русло.
"Дякую усім, хто рахує мої гроші. Єдине запитання: звідки ви взяли, що я не заробляю? І якщо вже заговорили за гроші, є декілька зборів. Допоможете закрити? Направимо енергію на користь", - зауважила Квіткова.
Даша Квіткова відповіла хейтерам (фото: instagram.com/kvittkova)
А вже згодом на зв’язок вийшов і сам Володимир Бражко. Футболіст поділився зворушливою фотосесією заручин та додав ніжні слова на адресу нареченої.
"Колись я не вірив в кохання, але ти все змінила", - написав він.
Даша Квіткова і Вова Бражко (фото: instagram.com/kvittkova)
Як Бражко освідчився Квітковій
Про заручини Даша Квіткова розповіла шанувальникам, продемонструвавши розкішну каблучку та великий кошик із квітами.
Вона також поділилася кадрами, де видно, що освідчення відбулося на фоні інсталяції у вигляді величезного серця та мерехтливих свічок.
Закохані зберегли цей особливий момент у ніжних світлинах із поцілунками.
Як виявилося, наречений ретельно підготував сюрприз. Даша нічого не підозрювала, адже коханий запросив її на звичайне побачення з грою в гольф.
Саме там, посеред поля, футболіст освідчився й почув від блогерки заповітне "так".
