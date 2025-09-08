ua en ru
Пн, 08 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Квіткова відповіла хейтерам після заручин з Бражком: "Дякую усім, хто рахує мої гроші"

Понеділок 08 вересня 2025 16:40
UA EN RU
Квіткова відповіла хейтерам після заручин з Бражком: "Дякую усім, хто рахує мої гроші" Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Іванна Пашкевич

Блогерка Даша Квіткова вперше звернулася до підписників після заручин із футболістом київського "Динамо" Володимиром Бражком. Зірка подякувала всім, хто щиро розділив із парою їхню радість, але водночас відповіла і на хвилю критики, яка з’явилася у соцмережах після новини про освідчення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Після того, як Даша та Володимир оголосили про заручини, хейтери одразу почали рахувати статки закоханих, акцентувати на чотирирічній різниці у віці та навіть припускати, що заручини - це просто піар.

Однак Квіткова відреагувала на всі закиди з притаманною їй відвертістю.

"Я бажаю здоров'я усім, хто промив мені кісточки вздовж і впоперек, і усім, хто щиро привітав. Дякуємо усім. І я щиро, правда, просто бажаю кожному і кожній бути щасливими. Нехай у вас в житті приводів для радості буде набагато більше, ніж для жовчі. Обійняла. Продовжуємо жити та працювати", - написала блогерка.

Даша Квіткова відповіла хейтерам (фото: instagram.com/kvittkova)

Крім того, Даша вирішила використати посилену увагу до себе у добрих цілях - допомогти закрити збори для українських військових.

У stories вона поділилася посиланнями і закликала спрямувати енергію в корисне русло.

"Дякую усім, хто рахує мої гроші. Єдине запитання: звідки ви взяли, що я не заробляю? І якщо вже заговорили за гроші, є декілька зборів. Допоможете закрити? Направимо енергію на користь", - зауважила Квіткова.

Квіткова відповіла хейтерам після заручин з Бражком: &quot;Дякую усім, хто рахує мої гроші&quot;Даша Квіткова відповіла хейтерам (фото: instagram.com/kvittkova)

А вже згодом на зв’язок вийшов і сам Володимир Бражко. Футболіст поділився зворушливою фотосесією заручин та додав ніжні слова на адресу нареченої.

"Колись я не вірив в кохання, але ти все змінила", - написав він.

Даша Квіткова і Вова Бражко (фото: instagram.com/kvittkova)

Як Бражко освідчився Квітковій

Про заручини Даша Квіткова розповіла шанувальникам, продемонструвавши розкішну каблучку та великий кошик із квітами.

Вона також поділилася кадрами, де видно, що освідчення відбулося на фоні інсталяції у вигляді величезного серця та мерехтливих свічок.

Закохані зберегли цей особливий момент у ніжних світлинах із поцілунками.

Як виявилося, наречений ретельно підготував сюрприз. Даша нічого не підозрювала, адже коханий запросив її на звичайне побачення з грою в гольф.

Саме там, посеред поля, футболіст освідчився й почув від блогерки заповітне "так".

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Даша Квіткова Зірки шоу-бізнесу
Новини
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
РФ переважає у силах утричі, на головних напрямках - у 4-6 разів, - Сирський
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії