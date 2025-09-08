Квиткова ответила хейтерам после помолвки с Бражко: "Спасибо всем, кто считает мои деньги"

Блогерша Даша Квиткова впервые обратилась к подписчикам после помолвки с футболистом киевского "Динамо" Владимиром Бражко. Звезда поблагодарила всех, кто искренне разделил с парой их радость, но одновременно ответила и на волну критики, которая появилась в соцсетях после новости о предложении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram инфлюенсерши.

После того, как Даша и Владимир объявили о помолвке, хейтеры сразу начали считать состояние влюбленных, акцентировать на четырехлетней разнице в возрасте и даже предполагать, что помолвка - это просто пиар.

Однако Квиткова отреагировала на все упреки с присущей ей откровенностью.

"Я желаю здоровья всем, кто промыл мне косточки вдоль и поперек, и всем, кто искренне поздравил. Спасибо всем. И я искренне, правда, просто желаю каждому и каждой быть счастливыми. Пусть у вас в жизни поводов для радости будет гораздо больше, чем для желчи. Обняла. Продолжаем жить и работать", - написала блогерша.

Даша Квиткова ответила хейтерам (фото: instagram.com/kvittkova)

Кроме того, Даша решила использовать усиленное внимание к себе в добрых целях - помочь закрыть сборы для украинских военных.

В stories она поделилась ссылками и призвала направить энергию в полезное русло.

"Спасибо всем, кто считает мои деньги. Единственный вопрос: откуда вы взяли, что я не зарабатываю? И если уж заговорили о деньгах, есть несколько сборов. Поможете закрыть? Направим энергию на пользу", - отметила Квиткова.

Даша Квиткова ответила хейтерам (фото: instagram.com/kvittkova)

А уже позже на связь вышел и сам Владимир Бражко. Футболист поделился трогательной фотосессией помолвки и добавил нежные слова в адрес невесты.

"Когда-то я не верил в любовь, но ты все изменила", - написал он.

Даша Квиткова и Вова Бражко (фото: instagram.com/kvittkova)

Как Бражко сделал предложение Квитковой

О помолвке Даша Квиткова рассказала поклонникам, продемонстрировав роскошное кольцо и большую корзину с цветами.

Она также поделилась кадрами, где видно, что предложение состоялось на фоне инсталляции в виде огромного сердца и мерцающих свечей.

Влюбленные сохранили этот особый момент в нежных фотографиях с поцелуями.

Как оказалось, жених тщательно подготовил сюрприз. Даша ничего не подозревала, ведь любимый пригласил ее на обычное свидание с игрой в гольф.

Именно там, посреди поля, футболист сделал предложение и услышал от блогера заветное "да".