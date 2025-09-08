ua en ru
Пн, 08 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Квиткова ответила хейтерам после помолвки с Бражко: "Спасибо всем, кто считает мои деньги"

Понедельник 08 сентября 2025 16:40
UA EN RU
Квиткова ответила хейтерам после помолвки с Бражко: "Спасибо всем, кто считает мои деньги" Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Иванна Пашкевич

Блогерша Даша Квиткова впервые обратилась к подписчикам после помолвки с футболистом киевского "Динамо" Владимиром Бражко. Звезда поблагодарила всех, кто искренне разделил с парой их радость, но одновременно ответила и на волну критики, которая появилась в соцсетях после новости о предложении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram инфлюенсерши.

После того, как Даша и Владимир объявили о помолвке, хейтеры сразу начали считать состояние влюбленных, акцентировать на четырехлетней разнице в возрасте и даже предполагать, что помолвка - это просто пиар.

Однако Квиткова отреагировала на все упреки с присущей ей откровенностью.

"Я желаю здоровья всем, кто промыл мне косточки вдоль и поперек, и всем, кто искренне поздравил. Спасибо всем. И я искренне, правда, просто желаю каждому и каждой быть счастливыми. Пусть у вас в жизни поводов для радости будет гораздо больше, чем для желчи. Обняла. Продолжаем жить и работать", - написала блогерша.

Даша Квиткова ответила хейтерам (фото: instagram.com/kvittkova)

Кроме того, Даша решила использовать усиленное внимание к себе в добрых целях - помочь закрыть сборы для украинских военных.

В stories она поделилась ссылками и призвала направить энергию в полезное русло.

"Спасибо всем, кто считает мои деньги. Единственный вопрос: откуда вы взяли, что я не зарабатываю? И если уж заговорили о деньгах, есть несколько сборов. Поможете закрыть? Направим энергию на пользу", - отметила Квиткова.

Квиткова ответила хейтерам после помолвки с Бражко: &quot;Спасибо всем, кто считает мои деньги&quot;Даша Квиткова ответила хейтерам (фото: instagram.com/kvittkova)

А уже позже на связь вышел и сам Владимир Бражко. Футболист поделился трогательной фотосессией помолвки и добавил нежные слова в адрес невесты.

"Когда-то я не верил в любовь, но ты все изменила", - написал он.

Даша Квиткова и Вова Бражко (фото: instagram.com/kvittkova)

Как Бражко сделал предложение Квитковой

О помолвке Даша Квиткова рассказала поклонникам, продемонстрировав роскошное кольцо и большую корзину с цветами.

Она также поделилась кадрами, где видно, что предложение состоялось на фоне инсталляции в виде огромного сердца и мерцающих свечей.

Влюбленные сохранили этот особый момент в нежных фотографиях с поцелуями.

Как оказалось, жених тщательно подготовил сюрприз. Даша ничего не подозревала, ведь любимый пригласил ее на обычное свидание с игрой в гольф.

Именно там, посреди поля, футболист сделал предложение и услышал от блогера заветное "да".

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Даша Квиткова Звезды шоу-бизнеса
Новости
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
РФ преобладает в силах в три раза, на главных направлениях - в 4-6 раз, - Сырский
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России