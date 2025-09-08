Квіткова відповіла хейтерам після заручин з Бражком: "Дякую усім, хто рахує мої гроші"

Після того, як Даша та Володимир оголосили про заручини, хейтери одразу почали рахувати статки закоханих, акцентувати на чотирирічній різниці у віці та навіть припускати, що заручини - це просто піар.

Однак Квіткова відреагувала на всі закиди з притаманною їй відвертістю.

"Я бажаю здоров'я усім, хто промив мені кісточки вздовж і впоперек, і усім, хто щиро привітав. Дякуємо усім. І я щиро, правда, просто бажаю кожному і кожній бути щасливими. Нехай у вас в житті приводів для радості буде набагато більше, ніж для жовчі. Обійняла. Продовжуємо жити та працювати", - написала блогерка.

Даша Квіткова відповіла хейтерам (фото: instagram.com/kvittkova)

Крім того, Даша вирішила використати посилену увагу до себе у добрих цілях - допомогти закрити збори для українських військових.

У stories вона поділилася посиланнями і закликала спрямувати енергію в корисне русло.

"Дякую усім, хто рахує мої гроші. Єдине запитання: звідки ви взяли, що я не заробляю? І якщо вже заговорили за гроші, є декілька зборів. Допоможете закрити? Направимо енергію на користь", - зауважила Квіткова.

Даша Квіткова відповіла хейтерам (фото: instagram.com/kvittkova)

А вже згодом на зв’язок вийшов і сам Володимир Бражко. Футболіст поділився зворушливою фотосесією заручин та додав ніжні слова на адресу нареченої.

"Колись я не вірив в кохання, але ти все змінила", - написав він.

Даша Квіткова і Вова Бражко (фото: instagram.com/kvittkova)

Як Бражко освідчився Квітковій

Про заручини Даша Квіткова розповіла шанувальникам, продемонструвавши розкішну каблучку та великий кошик із квітами.

Вона також поділилася кадрами, де видно, що освідчення відбулося на фоні інсталяції у вигляді величезного серця та мерехтливих свічок.

Закохані зберегли цей особливий момент у ніжних світлинах із поцілунками.

Як виявилося, наречений ретельно підготував сюрприз. Даша нічого не підозрювала, адже коханий запросив її на звичайне побачення з грою в гольф.

Саме там, посеред поля, футболіст освідчився й почув від блогерки заповітне "так".