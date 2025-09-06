Квиткова выходит замуж: сколько стоит роскошное бриллиантовое кольцо от звезды "Динамо" (фото)

Блогер Даша Квиткова выходит за футболиста Вову Бражка . Она сказала "да" своему возлюбленному и уже примерила роскошное кольцо.

Роскошь от Graff

На руке Даши можно рассмотреть кольцо с крупным бриллиантом и маленькими "камушками" вокруг него. Вероятно, это украшение от ювелирного дома Graff, одного из самых престижных в мире.

Обручальное кольцо Квитковой (фото: instagram.com/kvittkova)

Стоимость такого обручального кольца составляет 8 тысяч 400 долларов (почти 350 тысяч гривен). Модель Constellation Pear Shape Diamond Engagement Ring выполнена из белого золота. Центральный бриллиант в форме груши весом 1,27 карата окружен паве из мелких бриллиантов, что создает эффект сияния и добавляет роскоши. Общий вес камней в украшении - 2,33 карата.

Обручальные кольца Graff часто выбирают звезды Голливуда и мировые селебрити. Теперь среди обладательниц украшений от мирового ювелирного бренда, скорее всего, и Даша Квиткова.

Сколько стоит обручальное кольцо (скриншот)

Как Квиткова и Бражко стали парой

Избранник Даши - молодой футболист киевского "Динамо" и игрок молодежной сборной Украины. Сначала они тщательно скрывали свои отношения, но в мае этого года инсайдеры РБК-Украина рассекретили роман Квитковой с Бражко.

Блогер и футболист пытались избегать вопросов об отношениях, но позже перестали скрывать свои чувства и все чаще демонстрировали совместные фото.