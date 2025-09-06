Квіткова виходить заміж: скільки коштує розкішна діамантова обручка від зірки "Динамо" (фото)

Розкіш з діамантами

На руці Даші можна роздивитися каблучку з великими діамантом та маленькими "камінцями" навколо нього. Ймовірно, це прикраса від ювелірного дому Graff, одного з найпрестижніших у світі.

Обручка Квіткової (фото: instagram.com/kvittkova)

Вартість такої обручки становить 8 тисяч 400 доларів (майже 350 тисяч гривень). Модель Constellation Pear Shape Diamond Engagement Ring виконана з білого золота. Центральний діамант у формі груші вагою 1,27 карата оточений паве з дрібних діамантів, що створює ефект сяйва та додає розкоші. Загальна вага каменів у прикрасі - 2,33 карата.

Обручки Graff часто обирають зірки Голлівуду та світові селебріті.

Скільки коштує обручка (скріншот)

Також це може бути прикраса від Cartier. Якщо це саме вона, то вартість обручки складає від 58 до 145 тисяч доларів. Форма діаманта, як у Даші, дуже популярна. Тому прикраси часто схожі.

Скільки коштує обручка від Cartier (скріншот)

Як Квіткова і Бражко стали парою

Обранець Даші - молодий футболіст київського "Динамо" та гравець молодіжної збірної України. Спочатку вони ретельно приховували свої стосунки, але у травні цього року інсайдери РБК-Україна розсекретили роман Квіткової з Бражком.

Блогерка та футболіст намагалися уникати питань про стосунки, але пізніше припинили приховувати свої почуття та все частіше демонстрували спільні фото.