ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Легкоатлетка Геращенко показала нові фото з 2-місячною донькою

Вівторок 12 серпня 2025 13:09
UA EN RU
Легкоатлетка Геращенко показала нові фото з 2-місячною донькою Ірина Геращенко з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/gerashchenkoi)
Автор: Катерина Собкова

Відома українська спортсменка, бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко показала нові фото з донькою, якій виповнилося два місяці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Ірина Геращенко показала доньку

Разом зі своїм чоловіком Сергієм Спільняком Геращенко вирушила на відпочинок у Карпати. Саме тут пара відзначила два місяці від дня народження доньки Діани.

Для фотосесії пара обрала вбрання бежевого відтінку: Ірина позує у світло-коричневій сукні на бретельках, а її чоловік - у білих шортах і бежевій футболці-поло.

Донька Геращенка позує в білому ажурному комбінезоні, а також шкарпетках із мереживними манжетами.

Ірина Геращенко з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Хто така Ірина Геращенко

Ірина Геращенко народилася 10 березня 1995 року. Вона - українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у висоту.

Геращенко є бронзовою призеркою літніх Олімпійських ігор 2024 року, бронзовою медалісткою чемпіонату Європи 2024 року, а також срібною призеркою чемпіонату Європи у приміщенні 2021 року.

З 2019 року спортсменка одружена із Сергієм Спільняком - також легкоатлетом і стрибуном у висоту.

31 грудня 2024 року подружжя повідомило, що чекає на поповнення в родині.

Їхня донька народилася 11 червня 2025 року. Попри війну в Україні, Геращенко народжувала в Києві.

Легкоатлетка Геращенко показала нові фото з 2-місячною донькоюГеращенко з чоловіком і донькою відпочивають у Карпатах (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Ірина Геращенко Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: є жертва і поранені
РФ завдала ракетного удару по навчальному підрозділу ЗСУ: є жертва і поранені
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа