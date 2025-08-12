Легкоатлетка Геращенко показала нові фото з 2-місячною донькою
Відома українська спортсменка, бронзова призерка Олімпійських ігор-2024 у стрибках у висоту Ірина Геращенко показала нові фото з донькою, якій виповнилося два місяці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.
Ірина Геращенко показала доньку
Разом зі своїм чоловіком Сергієм Спільняком Геращенко вирушила на відпочинок у Карпати. Саме тут пара відзначила два місяці від дня народження доньки Діани.
Для фотосесії пара обрала вбрання бежевого відтінку: Ірина позує у світло-коричневій сукні на бретельках, а її чоловік - у білих шортах і бежевій футболці-поло.
Донька Геращенка позує в білому ажурному комбінезоні, а також шкарпетках із мереживними манжетами.
Хто така Ірина Геращенко
Ірина Геращенко народилася 10 березня 1995 року. Вона - українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у висоту.
Геращенко є бронзовою призеркою літніх Олімпійських ігор 2024 року, бронзовою медалісткою чемпіонату Європи 2024 року, а також срібною призеркою чемпіонату Європи у приміщенні 2021 року.
З 2019 року спортсменка одружена із Сергієм Спільняком - також легкоатлетом і стрибуном у висоту.
31 грудня 2024 року подружжя повідомило, що чекає на поповнення в родині.
Їхня донька народилася 11 червня 2025 року. Попри війну в Україні, Геращенко народжувала в Києві.
Геращенко з чоловіком і донькою відпочивають у Карпатах (фото: instagram.com/gerashchenkoi)
