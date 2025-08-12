Легкоатлетка Геращенко показала новые фото с 2-месячной дочкой

Известная украинская спортсменка, бронзовая призер Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту Ирина Геращенко показала новые фото с дочерью, которой исполнилось два месяца.

Ирина Геращенко показала дочку

Вместе со своим супругом Сергеем Спильняком Геращенко отправилась на отдых в Карпаты. Именно здесь пара отметила два месяца со дня рождения дочки Дианы.

Для фотосессии пара выбрала наряды бежевого оттенка: Ирина позирует в светло-коричневом платье на бретельках, а ее муж - в белых шортах и бежевой футболке-поло.

Дочка Геращенко позирует в белом ажурном комбинезоне, а также носочках с кружевными манжетами.

Ирина Геращенко с мужем и дочкой (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Кто такая Ирина Геращенко

Ирина Геращенко родилась 10 марта 1995 года. Она - украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту.

Геращенко является бронзовым призером летних Олимпийских игр 2024 года, бронзовой медалисткой чемпионата Европы 2024 года, а также серебряным призером чемпионата Европы в помещении 2021 года.

С 2019 года спортсменка замужем за Сергеем Спильняком - также легкоатлетом и прыгуном в высоту.

31 декабря 2024 года супруги сообщили, что ждут пополнения в семье.

Их дочка родилась 11 июня 2025 года. Несмотря на войну в Украине, Геращенко рожала в Киеве.

Геращенко с мужем и дочкой отдыхают в Карпатах (фото: instagram.com/gerashchenkoi)