Легкоатлетка Геращенко показала нові фото з 2-місячною донькою

Ірина Геращенко показала доньку

Разом зі своїм чоловіком Сергієм Спільняком Геращенко вирушила на відпочинок у Карпати. Саме тут пара відзначила два місяці від дня народження доньки Діани.

Для фотосесії пара обрала вбрання бежевого відтінку: Ірина позує у світло-коричневій сукні на бретельках, а її чоловік - у білих шортах і бежевій футболці-поло.

Донька Геращенка позує в білому ажурному комбінезоні, а також шкарпетках із мереживними манжетами.

Ірина Геращенко з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/gerashchenkoi)

Хто така Ірина Геращенко

Ірина Геращенко народилася 10 березня 1995 року. Вона - українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у висоту.

Геращенко є бронзовою призеркою літніх Олімпійських ігор 2024 року, бронзовою медалісткою чемпіонату Європи 2024 року, а також срібною призеркою чемпіонату Європи у приміщенні 2021 року.

З 2019 року спортсменка одружена із Сергієм Спільняком - також легкоатлетом і стрибуном у висоту.

31 грудня 2024 року подружжя повідомило, що чекає на поповнення в родині.

Їхня донька народилася 11 червня 2025 року. Попри війну в Україні, Геращенко народжувала в Києві.

Геращенко з чоловіком і донькою відпочивають у Карпатах (фото: instagram.com/gerashchenkoi)