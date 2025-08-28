Леся Нікітюк з 2-місячним сином пережила нічну атаку на Київ (фото)

Телеведуча Леся Нікітюк показала в мережі, як вона ховалася з маленьким сином під час комбінованої атаки на Київ 28 серпня.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на її Stories в Instagram.

Леся Нікітюк показала, де ховалася із сином

Як відомо, РФ знову обстріляла столицю "Шахедами" і ракетами різних типів. Багато українців перечікували атаку в коридорах, підвалах і укриттях. Серед них і Леся Нікітюк.

"Страшна ніч", - лаконічно підписала вона фото.

Телеведуча, яка два місяці тому стала мамою, показала фото з укриття. Вона спустилася в нього з 2-місячним сином, який був у візочку, а також із рідними.

Раніше Нікітюк зазначала в інтерв'ю, що з появою дитини вона стала дуже уважно ставитися до повітряних тривог і завжди спускатися в укриття.

Леся Нікітюк показала, як ховалася із сином (скриншот)

Потім вона опублікувала фото ранкового Києва в диму після численних пожеж.

"Ранок у Києві. Мої співчуття всім, хто постраждав через нічну атаку. Просто немає слів. Потрібно триматися якось. Як завжди", - написала вона в Stories.

Нікітюк показала наслідки обстрілу Києва (скриншот)

Попри безсонну ніч, телеведуча приїхала на знімальний майданчик, де зараз знімають новий сезон шоу "Хто зверху?".

"Ми приїхали на зйомки. Все "покоцане", посипалося, вікна повилітали", - зазначила вона.

Леся Нікітюк показала наслідки обстрілу ракетами й дронами (скриншот)

Атака на Київ 28 серпня

У ніч на 28 серпня російські війська здійснили масовану атаку на Київ і область, застосувавши ударні дрони типу "Шахед", балістичні та крилаті ракети.

У Солом'янському районі горів приватний житловий будинок, зараз пожежу локалізовано.

Шевченківський район також сильно постраждав. Пошкоджено кілька нежитлових будівель, офіси, автомобілі.

У Голосіївському районі вже вранці внаслідок атаки сталося загоряння на кількох локаціях, понад 10 будинків із вибитими вікнами, постраждали машини.

У Деснянському районі є наслідки в нежитловій зоні. Є пошкодження в Оболонському районі.

У Дніпровському районі пошкоджено 9-поверхівку, поруч також горіли машини.

Найбільше постраждав Дарницький район - там ракети влучили в п'ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши один із під'їздів.

Наразі відомо про 15 загиблих, з них 4 - діти.