Леся Никитюк с 2-месячным сыном пережила ночную атаку на Киев (фото)

Четверг 28 августа 2025 13:54
Леся Никитюк с 2-месячным сыном пережила ночную атаку на Киев (фото) Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Катерина Собкова

Телеведущая Леся Никитюк показала в сети, как она пряталась с маленьким сыном во время комбинированной атаки на Киев 28 августа.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.

Леся Никитюк показала, где пряталась с сыном

Как известно, РФ снова обстреляла столицу "Шахедами" и ракетами разных типов. Многие украинцы пережидали атаку в коридорах, подвалах и укрытиях. Среди них и Леся Никитюк.

"Страшная ночь", - лаконично подписала она фото.

Телеведущая, которая два месяца назад стала мамой, показала фото из укрытия. Она спустилась в него с 2-месячным сыном, который был в коляске, а также с родными.

Ранее Никитюк отмечала в интервью, что с появлением ребенка она стала очень внимательно относиться к воздушным тревогам и всегда спускаться в укрытие.

Леся Никитюк с 2-месячным сыном пережила ночную атаку на Киев (фото)Леся Никитюк показала, как пряталась с сыном (скриншот)

Затем она опубликовала фото утреннего Киева в дыму после многочисленных пожаров.

"Утро в Киеве. Мои соболезнования всем, кто пострадал из-за ночной атаки. Просто нет слов. Нужно держаться как-то. Как всегда", - написала она в Stories.

Леся Никитюк с 2-месячным сыном пережила ночную атаку на Киев (фото)Никитюк показала последствия обстрела Киева (скриншот)

Несмотря на бессонную ночь, телеведущая приехала на съемочную площадку, где сейчас снимают новый сезон шоу "Хто зверху?".

"Мы приехали на съемки. Все "покоцанное", посыпалось, окна повылетали", - отметила она.

Леся Никитюк с 2-месячным сыном пережила ночную атаку на Киев (фото)Леся Никитюк показала последствия обстрела ракетами и дронами (скриншот)

Атака на Киев 28 августа

В ночь на 28 августа российские войска совершили массированную атаку на Киев и область, применив ударные дроны типа "Шахед", баллистические и крылатые ракеты.

В Соломенском районе горел частный жилой дом, сейчас пожар локализован.

Шевченковский район также сильно пострадал. Повреждены несколько нежилых зданий, офисы, автомобили.

В Голосеевском районе уже утром в результате атаки произошло возгорание на нескольких локациях, более 10 домов с выбитыми окнами, пострадали машины.

В Деснянском районе есть последствия в нежилой зоне. Есть повреждения в Оболонском районе.

В Днепровском районе повреждена 9-этажка, рядом также горели машины.

Больше всего пострадал Дарницкий район - там ракеты попали в пятиэтажный жилой дом, полностью разрушив один из подъездов.

На данный момент известно о 15 погибших, из них 4 - дети.

