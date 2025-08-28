ua en ru
Удар по Києву: зірка "МастерШеф" Мартиновська показала квартиру після "прильоту"

Четвер 28 серпня 2025 13:09
Удар по Києву: зірка "МастерШеф" Мартиновська показала квартиру після "прильоту" Ольга Мартиновська (фото: instagram.com/olga_martynovska)
Автор: Катерина Собкова

Суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартиновська показала наслідки масованого удару по Києву в ніч на 28 серпня - постраждала квартира, в якій вона мешкає зі своєю дочкою Вірою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її сторінку в Instagram.

Ольга Мартиновська показала квартиру без вікон

Суддя "МастерШеф" показала відео з кадрами атаки, на якому позначила свій будинок.

"Мій дім. Вчора ввечері поїхала в Миколаїв у відрядження. Думала, буде страшно. І вже вночі летить до Києва прямо біля квартири. Доля, удача, що це?" - риторично запитала вона.

Квартира Мартиновської розташована в центрі Києва (скриншоти)

На щастя, ні самої ведучої, ні її дочки на момент ракетного обстрілу не було вдома.

"Віра у бабусі в Чернігові. Я в Миколаєві. Так би мовити, в "найбезпечніших" містах. А квартира в Києві без вікон. Малою кров'ю обійшлося. Співчуття всім, друзі", - зазначила вона.

Удар по Києву: зірка &quot;МастерШеф&quot; Мартиновська показала квартиру після &quot;прильоту&quot;Суддя "МастерШеф" показала фото квартири після "прильоту" (скриншот)

Удар по Києву 28 серпня - що відомо

Російські війська вночі масовано атакували Київ і область "Шахедами", балістикою і крилатими ракетами - загалом було понад 600 повітряних цілей.

Наслідки атаки зафіксовано в Дарницькому, Дніпровському, Солом'янському, Шевченківському, Голосіївському, Оболонському та Деснянському районах.

У Дарницькому районі ракета влучила в п'ятиповерховий житловий будинок, повністю зруйнувавши один із під'їздів.

Кількість жертв у столиці постійно зростає, станом на момент написання новини відомо про 15 загиблих, серед них 4 - діти.

Завтрашній день у Києві оголошено Днем жалоби в пам'ять про жертв масованої атаки.

