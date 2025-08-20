ua en ru
Лидия Таран призналась, общается ли с экс-мужем Доманским и свободно ли ее сердце

Среда 20 августа 2025 21:40
UA EN RU
Лидия Таран призналась, общается ли с экс-мужем Доманским и свободно ли ее сердце Лидия Таран (фото: instagram.com/lidiyataran)
Автор: Иванна Пашкевич

Известная украинская телеведущая и журналистка Лидия Таран, которая после начала полномасштабной войны переехала во Францию, призналась, общается ли с бывшим мужем Андреем Доманским, и состоит ли сейчас в отношениях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью звезды Маричке Падалко.

Общается ли Таран с Доманским

Когда-то Лидия и Андрей проживали в гражданском браке, в котором у них родилась дочь Василиса.

Сегодня звезда признается: никакого контакта с Доманским у нее нет.

"Василисе уже почти 18 лет. Василиса уже взрослая, чтобы как-то сама организовать свое общение с отцом так, как они хотят. Я не медиатор, это же не маленький ребенок, которым надо управлять. Это уже абсолютно их отношения вдвоем. Я к этому не причастна. Это если бы она еще маленькая была, а сейчас уже нет", - говорит знаменитость.

Лидия Таран призналась, общается ли с экс-мужем Доманским и свободно ли ее сердцеЛидия Таран с дочкой (фото: instagram.com/lidiyataran)

Также телеведущая прокомментировала свою личную жизнь. По ее словам, она сейчас свободна и не имеет романтических отношений.

В то же время Таран не отрицает, что в будущем хотела бы встретить любимого человека, однако пока не имеет ни эмоционального, ни физического ресурса для этого.

"Если бы я была одержима отношениями, я бы из отношений в отношения переходила. Сейчас я не думаю, одна я или с кем-то. Я сейчас чувствую, что не знаю, куда втиснуть еще кого-то, в кого надо вкладываться. Я сейчас должна вкладываться в Васю, должна переосмыслить какие-то свои рабочие моменты", - заверила ведущая.

Напомним, после вторжения РФ Лидия Таран переехала во Францию, где продолжает свою профессиональную деятельность.

Ее дочь Василиса тоже осталась там и уже поступила в университет.

В Украину мать и дочь наведываются, однако пока возвращаться на постоянное место жительства не планируют.

Что касается Андрея Доманского, то он покинул Украину, исчез из медиапространства и удалил свои соцсети. Публично войну шоумен не комментирует.

Лидия Таран призналась, общается ли с экс-мужем Доманским и свободно ли ее сердцеАндрей Доманский (фото: oscar.company)

