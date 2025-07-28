Лілія Ребрик зачарувала фото мами-красуні, яка виглядає набагато молодшою за свої роки

Лілія Ребрик показала свою маму

"Мамусю, з днем народження! Будь завжди поруч", - зазначила телеведуча.

Лілія Ребрик із мамою (скриншот)

Також зворушливим відео поділилася сестра Лілії Юліана Тодорюк. У ролику можна побачити сімейні кадри з їхньою матір'ю Вірою Тодорюк.

Нагадаємо, Лілія Ребрик (повне ім'я - Ліліана Іванівна Ребрик, народилася 8 травня 1981 року в Чернівцях) - українська актриса театру і кіно, телеведуча.

Освіта

З дитинства Лілія займалася музикою - закінчила музичну школу по класу фортепіано, а також досягла звання майстра спорту з художньої гімнастики.

У 2001 році вона завершила навчання в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого (курс Валентини Зимньої).

Телевізійна діяльність

Телевізійна кар'єра розпочалася 2006 року як ведуча прогнозу погоди на каналі СТБ. Згодом стала однією з найяскравіших телевізійних зірок країни: з 2008 по 2016 рік вела шоу "Танцюють всі!", а також програму "Неймовірні історії кохання".

У 2011 році взяла участь у проєкті "Танці з зірками", де її партнером став танцюрист Андрій Дикий.

З 2017 по 2022 рік була ведучою ранкового шоу "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна".

Особисте життя

У 2011 році Лілія вийшла заміж за хореографа Андрія Дикого. Подружжя виховує трьох доньок: Діану (2012), Поліну (2018) і Адель (2024).

Лілія Ребрик з мамою і трьома доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)