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Марк Руффало возвращается к роли Халка в "Человеке-пауке-4": что известно

Суббота 02 августа 2025 16:15
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Марк Руффало возвращается к роли Халка в "Человеке-пауке-4": что известно В "Человеке-пауке-4" зрители также увидят Скорпиона и Карателя (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Марк Руффало возвращается к роли Халка в фильме "Человек-паук 4: Новый день". К компании героя Тома Холланда также присоединятся Каратель и Скорпион.

РБК-Украина со ссылкой на The Hollywood Reporter рассказывает, что известно о возвращении актера к легендарной роли.

Марк Руффало снова сыграет Халка

Поклонники вселенной Marvel могут снова увидеть актера в образе зеленого гиганта Халка. Он вернется к знаковой роли в фильме "Человек-паук: Новый день".

Съемки четвертой части франшизы с Томом Холландом стартуют в этом месяце в Англии. В новой истории Питер Паркер встретится не только со злодеями, но и с неожиданными союзниками.

Марк Руффало возвращается к роли Халка в &quot;Человеке-пауке-4&quot;: что известноТом Холланд в роли Питера Паркера (скриншот)

Возвращается и Майкл Мендо, которого зрители помнят по роли в "Лучше позвоните Солу". В ленте "Человек-паук-4" он воплотил преступника Скорпиона. Теперь его персонаж получит новое развитие.

Еще одним актером, который порадует появлением, стал Джон Бернтал. Он сыграет своего персонажа Карателя и тем самым впервые появится во вселенной Marvel именно на большом экране.

Компании Sony и Marvel, которые занимаются производством ленты, пока не прокомментировали информацию.

В фильме "Новый день" также появятся звезды франшизы Зендея, которая играет девушку Питера Паркера, Эм Джей, и Джейкоб Баталон в роли его лучшего друга Неда Лидса.

Марк Руффало возвращается к роли Халка в &quot;Человеке-пауке-4&quot;: что известноГерои фильма "Человек-паук" (скриншот)

Что известно о сюжете фильма "Человек-паук: Новый день"

Детали сюжета держатся в тайне. Обозреватели уверены, что в привычной манере Marvel Человек-паук, Каратель и Халк сначала не будут ладить, но впоследствии объединятся в борьбе против настоящих злодеев.

Режиссером фильма выступает Дестин Дэниел Креттон. Сценарий пишут Крис МакКенна и Эрик Соммерс - авторы предыдущих частей.

Премьера "Человека-паука: Новый день" запланирована на 31 июля 2026 года.

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