Марк Руффало повертається до ролі Халка у "Людині-павук-4": що відомо

Марк Руффало повертається до ролі Халка у фільмі "Людина-павук 4: Новий день". До компанії героя Тома Голланда також приєднаються Каратель і Скорпіон.
РБК-Україна з посиланням на The Hollywood Reporter розповідає, що відомо про повернення актора до легендарної ролі.
Шанувальники всесвіту Marvel можуть знову побачити актора в образі зеленого гіганта Халка. Він повернеться до знакової ролі у фільмі "Людина-павук: Новий день".
Зйомки четвертої частини франшизи з Томом Голландом стартують цього місяця в Англії. У новій історії Пітер Паркер зустрінеться не лише з лиходіями, а й з неочікуваними союзниками.
Повертається і Майкл Мендо, якого глядачі пам'ятають за роллю у "Краще подзвоніть Солу". У стрічці "Людина-павук-4" він втілив злочинця Скорпіона. Тепер його персонаж отримає новий розвиток.
Ще одним актором, який потішить появою, став Джон Бернтал. Він зіграє свого персонажа Карателя і тим самим вперше з'явиться у всесвіті Marvel саме на великому екрані.
Компанії Sony та Marvel, які займаються виробництвом стрічки, поки не прокоментували інформацію.
У фільмі "Новий день" також з’являться зірки франшизи Зендея, яка грає дівчину Пітера Паркера, Ем Джей, та Джейкоб Баталон у ролі його найкращого друга Неда Лідса.
Деталі сюжету тримаються в таємниці. Оглядачі впевнені, що у звичній манері Marvel Людина-павук, Каратель і Халк спочатку не ладнатимуть, але згодом об'єднаються у боротьбі проти справжніх лиходіїв.
Режисером фільму виступає Дестін Деніел Креттон. Сценарій пишуть Кріс МакКенна та Ерік Соммерс - автори попередніх частин.
Прем'єра "Людини-павука: Новий день" запланована на 31 липня 2026 року.
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