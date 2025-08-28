Маша Ефросинина поделилась, как ее 11-летний сын реагирует на обстрелы столицы

Известная телеведущая Маша Ефросинина поделилась, как ее 11-летний сын Александр реагирует на воздушные тревоги и обстрелы в Киеве.

Об рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Instagram.

Ефросинина рассказала про реакцию сына на тревоги и атаки

По словам Ефросининой, ночью они с сыном вернулись в столицу из праздничного путешествия и сразу были вынуждены бежать в укрытие из-за объявленной воздушной тревоги.

"Мой сын, когда видит, что объявлена ​​тревога, сам начинает делать дыхательные упражнения, говорит "Все будет хорошо" - иногда даже моим тоном. Быстро собирается, берет стулья для укрытия и буквально за руку меня ведет на выход. Для него это уже закон: тревога - значит укрытие", - написала телеведущая.

Она отметила, что три дня назад Александру исполнилось 11 лет и сравнила его опыт с собственным детством, которое было совсем другим - без войны, сирен и потерь.

"В свои 11 я думала только о том, как быстрее сделать уроки и побежать к друзьям во двор. Наши дети живут в другом измерении, где детского осталось совсем немного", - отметила Ефросинина.

Также ведущая эмоционально отреагировала на новости о погибших в результате ночной атаки.

По ее словам, больше всего ее поразило сообщение о трех погибших детях, самому младшему из которых было всего три года.

"У меня в голове непрерывно пульсирует вопрос: "За что?". Но нет смысла снова сотрясать воздух - ответа нет", - добавила она.

В сообщении Маша Ефросинина также выразила соболезнования семьям погибших и призвала Вселенную дать силы всем украинским матерям беречь своих детей.

"Мои искренние соболезнования матерям и родителям погибших детей. Соболезнования семьям всех погибших. Сейчас известно о 16 человеках. Соболезнования тем, кто получил ранения и потерял жилье или бизнес", - подытожила она.

Маша Ефросинина с сыном (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Атака на Киев 28 августа - что известно

В ночь на 28 августа российские войска совершили массированную воздушную атаку на Киев и область, применив ударные дроны типа "Шахед", баллистические и крылатые ракеты.

Последствия вражеских обстрелов зафиксированы в нескольких районах столицы.

В Соломенском районе горел частный жилой дом, пожар удалось локализовать. В Шевченковском - значительные повреждения получили несколько нежилых построек, офисы и автомобили.

В Голосеевском районе утром произошло возгорание на нескольких локациях. Повреждены более 10 жилых домов - выбиты окна, пострадали машины.

В Деснянском районе последствия зафиксированы преимущественно в нежилой зоне, повреждения также в Оболонском районе.

В Днепровском районе пострадала девятиэтажка, рядом с которой также вспыхнули автомобили.

Самый разрушительный удар зафиксирован в Дарницком районе. Там ракета попала в пятиэтажный жилой дом, полностью уничтожив один из подъездов.

Число жертв постоянно растет. По состоянию на момент публикации известно о 18 погибших, среди которых четверо детей.

Завтра в Киеве день траура по погибшим в результате массированной атаки.