Маша Єфросиніна вперше за довгий час показалася на публіці з чоловіком-військовим

Маша Єфросиніна показала чоловіка-військового

Зазначимо, що її чоловік рідко з'являється в блозі телезірки через службу в ЗСУ.

"Моє суперкомбо дня: чоловік у місті та два квитки на Уривського", - підписала вона фото.

Маша Єфросиніна з чоловіком (скриншот)

Також Єфросиніна зазначила, вони відвідали виставу "Земля" Івана Уривського.

"Від завтра "Земля" Івана Уривського в театрі ім. Лесі Українки. Скажу одразу, особисто для мене це одна з найкращих робіт Івана", - наголосила ведуча.

Що відомо про стосунки Єфросиніної та Хромаєва

Нагадаємо, Маша Єфросиніна та Тимур Хромаєв разом понад 20 років. 30 серпня 2024 року пара відсвяткувала 21-шу річницю весілля.

У них є двоє дітей: 21-річна донька Нана, яка живе окремо за кордоном, і 10-річний син Олександр.

Що відомо про службу чоловіка Єфросиніної

Тимур Хромаєв одразу ж після початку повномасштабного вторгнення пішов захищати нашу країну.

У серпні 2024 року Єфросиніна показала, яку нагороду отримав її чоловік. Тимур Хромаєв має звання старшого лейтенанта, займається радіоелектронною боротьбою.

"Він закріплений за Київським підрозділом. Він зараз уже заступник командира роти з озброєння, тому він іноді приїжджає, приймає озброєння", - розповідала в одному з інтерв'ю ведуча.

Єфросиніна з чоловіком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)