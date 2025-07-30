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Маша Ефросинина впервые за долгое время показалась на публике с мужем-военным

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Популярная телеведущая Маша Ефросинина впервые за долгое время показала супруга Тимура Хромаева.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Stories знаменитости в Instаgram.

Маша Ефросинина показала мужа-военного

Отметим, что ее супруг редко появляется в блоге телезвезды из-за службы в ВСУ.

"Мое суперкомбо дня: муж в городе и два билета на Уривского", - подписала она фото.

Маша Ефросинина с мужем (скриншот)

Также Ефросинина отметила, они посетили спектакль "Земля" Ивана Уривского.

"С завтрашнего дня "Земля" Ивана Уривского в театре им. Леси Украинки. Скажу сразу, лично для меня это одна из лучших работ Ивана", - подчеркнула ведущая.

Что известно об отношениях Ефросининой и Хромаева

Напомним, Маша Ефросинина и Тимур Хромаев вместе более 20 лет. 30 августа 2024 года пара отпраздновала 21-ю годовщину свадьбы.

У них есть двое детей: 21-летняя дочь Нана, которая живет отдельно за границей, и 10-летний сын Александр.

Что известно про службу мужа Ефросининой

Тимур Хромаев сразу же после начала полномасштабного вторжения пошел защищать нашу страну.

В августе 2024 года Ефросинина показала, какую награду получил ее муж. Тимур Хромаев имеет звание старшего лейтенанта, занимается радиоэлектронной борьбой.

"Он закреплен за Киевским подразделением. Он сейчас уже заместитель командира роты по вооружению, поэтому он иногда приезжает, принимает вооружение", - рассказывала в одном из интервью ведущая.

Ефросинина с мужем (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

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