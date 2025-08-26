"Неправий": Вуді Аллен виправдався за участь у московському фестивалі та зробив заяву про Путіна

Американський кінорежисер Вуді Аллен прокоментував реакцію України на свою участь у Московському міжнародному тижні кіно .

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю зірки для The Guardian.

Як Вуді Аллен пояснив свою участь у фестивалі в РФ

Після того як Міністерство закордонних справ України різко засудило цей крок, назвавши його "ганьбою та образою" для українських митців, які загинули від рук російських окупантів, Аллен вирішив дати пояснення.

У своїй заяві режисер дав зрозуміти, що, попри засудження війни в Україні, не вважає правильним повністю розривати культурні зв’язки.

"Коли йдеться про конфлікт в Україні, я твердо вірю, що Володимир Путін повністю неправий. Війна, яку він розв’язав, є жахливою. Але, що б не робили політики, я не відчуваю, що припинення художніх діалогів будь-коли є добрим способом допомогти", - видав режисер.

Вуді Аллен (фото: Getty Images)

Він також зазначив, що не має наміру знімати кіно в Росії, однак з теплотою відгукнувся про міста Москву та Санкт-Петербург.

Крім того, Аллен зізнався, що досі захоплюється російським кіно, зокрема стрічкою "Війна і мир" Сергія Бондарчука, яка у 1969 році здобула премію "Оскар".

Додамо, що репутація Вуді Аллена в США вже давно серйозно похитнулася.

Причиною стали численні сексуальні скандали - зокрема, звинувачення у домаганнях і стосунки з названою донькою, які призвели до його фактичної ізоляції в Голлівуді.

Однак нещодавно режисер знову опинився в центрі суспільного обурення - цього разу серед українців.

Аллен планував з’явитися на червоній доріжці кінофестивалю в Москві, попри повномасштабну війну, яку Росія веде проти України.

Вуді Аллен на фестивалі в РФ (фото: x.com/United24media)

Втім, до столиці країни-агресора він так і не поїхав, але не відмовився від участі - приєднався до заходу онлайн і поспілкувався з російською аудиторією.

За це він потрапив до бази сайту "Миротворець".

На сайті "Миротворця" зазначається, що режисер "свідомо взяв участь у російському пропагандистському заході під час російсько-української війни та вбивств українських громадян", а також публічно підтримав російську агресію.

Вуді Аллен у "Миротворці" (скріншот)