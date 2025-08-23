ua en ru
Сб, 23 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Не зраджує "традиції": Каменських відзначилася російськими піснями на гастролях у США (відео)

Субота 23 серпня 2025 17:34
UA EN RU
Не зраджує "традиції": Каменських відзначилася російськими піснями на гастролях у США (відео) Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Настя Каменських, яка нині перебуває у США, виступила в Маямі. І виявилося, що зірка продовжує виконувати свої старі російськомовні хіти.

Що відомо про виступ Каменських та які треки вона виконала, розповідає РБК-Україна.

Як співачка відзначилася російськими піснями

Так, Настя виступила в Маямі на концерті. Вона вийшла на сцену з програмою, в якій були не лише треки українською чи англійською.

І вже з'явилося фото "програми", з якою виступала Настя. Його показала Lina Luna - ця співачка брала участь у заході разом з Каменських. Можна побачити, що зірка не відмовилася від російськомовних версій треків "Червоне вино" та "Це є моя ніч" (хоча вже представила перекладені пісні українською).

Не зраджує &quot;традиції&quot;: Каменських відзначилася російськими піснями на гастролях у США (відео)Що співала Каменських у США (скріншот)

Сама Каменських не показувала уривки з вечірки в Stories, але гості та учасники заходу охоче ділилися враженнями в соцмережах. І, як можна почути на відео, Настя дійсно співала російською.

Чому Каменських не відмовляється від російських пісень

Це вже не перший виступ співачки після початку повномасштабної війни, коли вона виходить на сцену зі старими хітами російською. Артистка не зраджує "традиції" - в Україні вона співає українською, а за кордоном - іншими мовами. При цьому сама Каменських не вважає, що в цьому є щось погане.

"У мене україномовна програма. У мене є пісні російською мовою, мої пісні. Звичайно, я їх буду виконувати для тих, хто підтримує нашу країну, але не розуміє нашу мову. Мені здається, що все одно це пісні, які я люблю. Це моя історія. Я не бачу в цьому нічого такого кримінального. Мені здається, що найголовніше, що у мене є чітка позиція і я все показую своїми діями", - казала Настя у 2024 році.

Але ще у 2022 році позиція зірки була категоричною. Тоді вона казала, що не буде виконувати треки російською навіть після перемоги України.

Вас може зацікавити

Під час створення матеріалу було використано джерела: Stories з Instagram Lina Lina та проекту "bezgranitztv".

Читайте РБК-Україна в Google News
Настя Каменських Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Льотчик з "Привидів Києва": що відомо про пілота МіГ-29, який загинув після завдання
Льотчик з "Привидів Києва": що відомо про пілота МіГ-29, який загинув після завдання
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"