Майкл Дуглас прощається з кіно: 10 ролей, за які ми його пам’ятатимемо

"Роман з каменем"

Життя успішної, але самотньої письменниці Джоан Вайлдер кардинально змінюється, коли вона отримує лист від викраденої сестри та пошарпану карту скарбів.

Покинула комфорт Нью-Йорка, Джоан опиняється в небезпечних тропічних лісах Колумбії, де швидко губиться.

Її єдина надія - харизматичний, але безстрашний авантюрист Джек Колтон, який погоджується допомогти.

Так Джоан опиняється в самому центрі пригоди, що нагадує сюжет її власних романів.

Майкл Дуглас не лише зіграв головну роль, а й виступив продюсером картини, запросивши молодого режисера Роберта Земекіса.

Попри сумніви студії, фільм став найбільш касовим для 20th Century Fox того року.

Завдяки його успіху Земекіс отримав можливість зняти легендарну трилогію "Назад у майбутнє", чим багато в чому зобов’язаний підтримці Дугласа.

"Фатальний потяг"

У психологічному трилері "Рокове захоплення" Майкл Дуглас грає успішного адвоката Дена Галлагера, чия ідеальна сімейна ідилія руйнується після випадкового роману.

Для нього це була лише пригода, а для Алекс - початок одержимості. Вона починає переслідувати Дена, тероризуючи його і поступово загрожуючи його родині.

За словами Дугласа, це фільм, де "спершу багато сексу, а потім усі намагаються вбити одне одного".

Стрічка стала однією з найгостріших у кар'єрі актора, а його напруга в кадрі з Гленн Клоуз - майже фізично відчутною.

Попри шалену популярність, фільм викликав суперечки - зокрема щодо фіналу, який спочатку був зовсім іншим.

Але саме участь Дугласа перетворила історію з еротичної драми на серйозне дослідження страхів чоловіка перед втратою контролю.

"Волл-стріт"

Молодий брокер Бад Фокс, сповнений амбіцій, прагне досягти вершини фінансового світу.

Він звертається до безжального рейдера Гордона Гекко, щоб отримати наставництво.

Захоплення владою і грошима швидко перетворюється на ризиковану гру, що загрожує не лише його кар’єрі, а й безпеці близьких.

Роль Гекко принесла Майклу Дугласу "Оскар", а його фраза "Жадібність - це добре" стала символом епохи.

Попри те, що герой - лиходій, глядачі не можуть не захоплюватися його харизмою і стильним виглядом.

"Війна подружжя Роуз"

Після 17 років шлюбу Барбара і Олівер Роуз вирішують розлучитися, але жоден з них не хоче покидати спільний будинок.

Це призводить до жорстокої, часто абсурдної боротьби за майно, яка руйнує не лише речі, а й життя обох.

Фільм став чорною комедією про гіркоту розлучення, де акторські роботи Дугласа і Тернер стали причиною суворого рейтингу, адже стрічка відкрито показує темні сторони шлюбу і розпаду сім’ї.

"Основний інстинкт"

Колишнього рок-музиканта Джонні Боза жорстоко вбивають під час сексу, і справу доручають детективу Ніку Каррану.

Розслідування приводить його до Кетрін Трамелл - письменниці кримінальних романів і дівчини загиблого.

Вона розумна, загадкова і майстерна в маніпуляціях. Хоча Нік підозрює її у вбивстві, жодних доказів немає.

Між ними виникає небезпечна пристрасть, яка лише ускладнює розслідування - кількість жертв зростає, а Карран починає сумніватися у власних висновках.

Після прем’єри Майкл Дуглас зізнався, що ніколи не займався самоаналізом - у виборі ролей керувався інстинктом і амбіціями.

Сценарій фільму відлякав багатьох актрис, але погодилась Шерон Стоун.

Скандал вибухнув після зйомок сцени допиту: Стоун не знала, як саме камера покаже її в кадрі.

Побачивши відзняте, вона дала режисеру ляпаса і хотіла звернутися до адвоката, але зрештою погодилася залишити сцену у фільмі.

"З мене досить!"

У драмі "З мене досить!" Майкл Дуглас зіграв звичайного чоловіка, в якого усе пішло не так: розлучення, звільнення і зірваний день народження доньки.

Його герой застрягає у заторі, кидає авто і йде пішки крізь Лос-Анджелес, поступово втрачаючи контроль - його злість проривається назовні й виливається в конфлікти, іноді небезпечні та жорстокі.

Цей образ став уособленням тривог тогочасної Америки, яка насправді не жила в достатку, а втрачала стабільність і впевненість у майбутньому.

Дуглас точно вловив цю нервову атмосферу й показав, як зовні спокійна людина може зірватися під тиском суспільства.



"Гра"

У психологічному трилері "Гра" Майкл Дуглас перевтілюється в заможного, відлюдькуватого банкіра, якому брат дарує дивний подарунок - участь у загадковій грі.

Те, що спочатку здається розвагою, швидко перетворюється на кошмар: головного героя позбавляють грошей, зв’язків і контролю над життям.

Залишившись наодинці, він змушений розплутувати небезпечну головоломку.

Режисер Девід Фінчер використав цей сюжет, щоб дослідити кризу людини, яка має все, але не відчуває сенсу.

Дуглас чудово втілив образ сучасного Скруджа - холодного, успішного, але духовно спустошеного.

Сам актор спочатку вагався, чи брати участь у проєкті, але в результаті саме його присутність зробила "Гру" однією з найсильніших стрічок у кар’єрі Фінчера.

"Метод Комінські"

У серіалі "Метод Комінскі" Майкл Дуглас грає Сенді Комінскі - колишню зірку кіно, яка залишила яскраве минуле позаду і тепер викладає акторську майстерність у студії, що носить його ім’я.

Разом з другом і агентом Норманом герой намагається знайти сенс у повсякденні, де на нього чекають втрата, старість, розчарування й нові виклики.

Цей проєкт став можливим завдяки появі стримінгів: історію літньої людини з болями у спині, кризою батьківства та зморшками крупним планом раніше навряд чи зняли б у Голлівуді.

Але Дуглас, який сам подолав рак і не боїться старіння, зробив з "Методу Комінські" чесну, зворушливу й водночас смішну історію про те, як жити далі, коли найяскравіші моменти - вже позаду.

"Привид і Темрява"

У пригодницькій драмі "Примара і темрява" Майкл Дуглас грає мисливця Чарльза Ремінгтона, якого викликають до Кенії, щоб знешкодити двох лютих левів-людожерів.

Вони тероризують робітників, зайнятих на будівництві мосту. Разом з інженером Паттерсоном, роль якого виконує Вел Кілмер, Ремінгтон вступає в боротьбу з хижаками, які виявляються надто розумними й небезпечними.

Це був один із найекстремальніших знімальних досвідів для Дугласа: Африка, важкі погодні умови, аварії, перекриті дороги й зруйновані декорації.

Хоча актор ніколи раніше не був на цьому континенті, його харизматичний герой став центральною фігурою фільму - без нього історія втратила б напругу, драйв і драматизм.

"Вундеркінди"

У фільмі "Вундеркінди" Майкл Дуглас грає професора Грейді Тріппа - колись знаменитого письменника, який давно не може написати жодного рядка.

Він бореться з творчим застоєм, хаосом у особистому житті та новиною про вагітність коханки.

Єдиним світлим променем стає знайомство з талановитим студентом, що нагадує Грейді про колишні амбіції.

Це - одна з найнезвичніших ролей Дугласа. Замість енергійного героя-коханця - змучений викладач у халаті, із зайвою вагою й купою проблем.

Попри слабкий старт у прокаті, стрічка згодом отримала визнання. Для Дугласа це був сміливий крок - грати не глянцевого персонажа, а справжню людину, зламану й живу.