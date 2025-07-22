Мажор із "ДНР" і білорус: хто знущався з Марії Ковальчук у Дубаї

Артем Папазов - мажор із Донецька

Артем - 19-річний син відомого бізнесмена з Донецька Олега Папазова. Його сім’я володіє кількома франшизами у сфері громадського харчування, зокрема "Синнабон" та "Папсбургер".

Старший Папазов очолює групу компаній "Мегагруп". Родина переважно мешкає в Дубаї.

Батьки Артема Папазова (фото: російські ЗМІ)

За словами Марії, Артем був одним із тих, хто запросив її на вечірку. Саме з ним і з іншими учасниками вони піднялися в номер і спілкувалися.

Артем Папазов (скріншот з відео)

"Молода компанія. Всі веселі, класні хлопці. Ну і ми пішли в номер. Ми піднялися в номер, спілкувалися. (...) Все було добре до моменту, поки наступного дня хлопці не поїхали за алкоголем", - згадує модель.

Олександр Лаптинський - білорус із сумнівною репутацією

Олександр Лаптинський - 29-річний білорус, який, за даними відкритих джерел, займається різними способами швидкого заробітку.

З 2022 року він жив у Росії, де часто звертався до мікрофінансових організацій за невеликими позиками.

Олександр Лаптинський (фото: білоруські ЗМІ)

З серпня 2023 року Лаптинський став активним у дубайських онлайн-спільнотах, організовуючи платні швидкі побачення, фотозони, тури, рекламні заходи.

Також він здає квартири й автомобілі в оренду, продає візи до Дубаю і займається обміном великих сум валют.

Соцмережі демонструють його інтерес до казино, покеру та розкішного способу життя.

Олександр Лаптинський (фото: білоруські ЗМІ)

Наразі Лаптинський не дає жодних коментарів щодо інциденту, не відповідає на дзвінки, а його колишній російський номер недоступний.

Хто ще був на вечірці

Олександра Мерцалова, 19 років, - дочка власника медичного центру в Москві Антона.

Вона проживає в Дубаї та, за інформацією, займається криптовалютним бізнесом і дизайном одягу.

Олександра Мерцалова (скріншот з відео)

16-річна уродженка України Мілена Долганова також була на вечірці.

Її батько - Давид, підприємець, який починав з алкогольного бізнесу у Києві, а нині керує компаніями в Узбекистані.

Мілена Долганова (скріншот з відео)

Крім того, він є тренером із кросфіту, меценатом, психоаналітиком і консультантом з бізнесу.

За словами самої Марії Ковальчук, на вечірці також був 20-річний росіянин Максим Крашенінников. Він Максим швидко покинув вечірку і не брав участі у знущаннях.

Максим Крашенінников (скріншот з відео)

Нагадаємо, навесні 2025 року Марію Ковальчук знайшли на дорозі в Дубаї з важкими травмами - зокрема, переломами рук, ніг і хребта.

У мережі з’являлися припущення, що Марія могла бути пов’язана з ескорт-послугами і стала жертвою жорстоких клієнтів на так званих Porto Party - VIP-вечірках, де, за чутками, відбуваються збочені дії та насильство, а дівчатам платять десятки тисяч доларів.

Деякі ЗМІ повідомляли, що серед кривдників могли бути громадяни Росії. Окрім цього, були й ті, хто звинувачував у подіях саму Марію, посилаючись на її активність на платформі OnlyFans, а також на її свідомий вибір відвідувати подібні вечірки.

Наразі Марія поки що не може ходити самостійно - вона пересувається за допомогою інвалідного візка та милиць.

Зараз вона мешкає у Норвегії разом із матір’ю та рідними.

Марія Ковальчук (скріншот з відео)