Меган Маркл назвала королевское правило, из-за которого чувствовала себя "неискренней"

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась воспоминаниями о жизни в королевской семье и назвала правило дресс-кода, которое заставляло ее чувствовать себя неискренней.

Как сообщает РБК-Украина , об этом Меган рассказала в интервью проекту The Circuit в YouTube.

Что сказала Меган о жизни в королевской семье

В разговоре с Эмили Чанг она вспомнила, как ей приходилось придерживаться строгого дресс-кода, который совсем не соответствовал ее стилю.

Маркл подчеркнула, чтобы хочет быть понятной людям. Несмотря на статус герцогини, она остается собой.

"Видимо, несколько лет назад все было иначе, когда я не могла быть настолько откровенной", - ответила она, очевидно, намекая на период жизни в Великобритании.

Какое правило заставляло Меган чувствовать себя неискренней

Особое внимание она уделила одному из примеров, когда нужно было придерживаться королевских правил. Как выяснилось, герцогиня должна была "постоянно носить нюдовые колготки".

"Давайте честно, это была не совсем я. Я не видела таких еще с 80-х - когда их продавали в упаковках в форме яйца? Это казалось немного неискренним, но это маленький пример", - смеясь, поделилась она.

Меган подчеркнула, что дело не только в одежде, а в том, чтобы чувствовать себя свободно и комфортно.

"Это пример того, когда ты можешь одеваться так, как хочешь, и говорить правду, и ты можешь выглядеть в пространстве действительно органично и аутентично. Чувствовать себя комфортно в собственной коже", - объяснила герцогиня.

"В моей жизни были разные разделы, но сейчас я чувствую, что мне больше не нужно ничего доказывать", - добавила она.



Что известно о нынешней жизни Меган Маркл

После сложения королевских полномочий в 2020 году они с Гарри поселились в Калифорнии, где наслаждаются жизнью с сыном Арчи и дочерью Лилибет.

Меган активно работает над развитием собственного бизнеса, например, новое интервью дала на фоне премьеры 2 сезона проекта "С любовью, Меган" на Netflix, где она демонстрирует свой стиль жизни, кулинарные идеи и общение с известными гостями.

Также она запустила продажу собственного джема и планирует винодельческое дело.

Напомним, ранее принц Гарри и Меган Маркл заключили новое соглашение со стриминговым сервисом. В частности они могут выпустить документальный фильм о принцессе Диане.