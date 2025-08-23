Меган Маркл та принц Гаррі можуть випустити фільм про принцесу Діану: що відомо

Герцоги Сассекські, Меган Маркл та принц Гаррі, уклали нову угоду з Netflix, в межах якої розглядають можливість створення документального фільму про принцесу Діану.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на The Sun.
Подружжя підписали новий багаторічний контракт зі стримінговим сервісом. Це так звана "угода першого перегляду" (first-look deal), в межах якої Netflix отримує право першим оцінити будь-які проєкти пари від їхньої компанії Archewell Productions і придбати їх.
Нова угода з Netflix також покриває витрати на персонал і операції для їхньої компанії. Це гарантує, що подружжя й надалі матиме стабільну платформу для творчих проєктів.
Вже скоро стартує другий сезон лайфстайл-шоу "З любов'ю, Меган". У грудні вийде різдвяний спецвипуск, а згодом документальний фільм "Masaka Kids, A Rhythm Within" про дітей з Уганди.
Цього року у пари завершується попередній контракт з компанією на 100 мільйонів фунтів, що породило чимало розмов про подальшу долю їхніх проєктів. Проте, вочевидь, стримінговий сервіс вирішив продовжити співпрацю.
Повідомляється, що принц Гаррі обговорює можливість випуску документального фільму, присвяченого його матері. Його планують присвятити 30-й річниці трагічної загибелі леді Ді, яка припаде на 2027 рік.
Інсайдери вважають, що Netflix "з радістю скористався б можливістю", якби принц Гаррі погодився очолити проєкт.
Раніше герцог Сассекський вже брав участь у проєкті на честь матері, зокрема у фільмі "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy" у 2017 році.
У цьому фільмі він разом з братом Вільямом розповів про дитинство та вплив матері на їхнє життя.
