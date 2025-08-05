"Мене катували і кинули помирати": Ектор Хіменес-Браво шокував, чому втік з Колумбії

Український шеф-кухар і суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво вперше розповів, як мало не загинув на батьківщині - у Колумбії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю знаменитості Маші Єфросиніній.
В емоційній розмові він пригадав, як у 22 роки його викрали, жорстоко побили та залишили помирати на узбіччі дороги в місті Медельїн.
"Моє життя складалось непросто. Я народився в країні посеред гірських долин. Я жив в Медельїні в розпал війни Пабло Ескобаро. Мене викрадали. Мене катували. На жаль, це не перша моя війна", - зізнався Ектор.
Попри трагічний досвід, він не став жаліти себе, а навпаки - продовжує активно підтримувати Україну.
"Чи використаю я це як привід сказати: "Я вже настраждався, тепер поживу для себе, не допомагатиму Україні?'". Ні, навпаки. Бо саме тому я розумію біль, який ми всі зараз переживаємо, бо я це вже проходив", - наголосив шеф-кухар.
Хіменес-Браво розповів, що в юності відкрив кулінарну школу в Медельїні, що стало причиною переслідувань з боку партизанів, які на той час контролювали регіон і вимагали гроші у бізнесів.
"Мене викрали не через політичні погляди чи через підтримку когось із політиків. Ні, я просто був молодою людиною з ідеями, яка намагалася побудувати свою справу", - розповів шеф.
Його викрали прямо посеред вулиці по дорозі на роботу. Побили та нанесли сім ножових поранень у спину.
"Сім разів вдарили ножем у спину. Найглибший удар. Ось тут. Інші ось тут вище. Мене били дуже жорстоко. Наступне, що я пам’ятаю, я прокинувся в лікарні", - згадав Ектор.
За словами зірки, його життя врятував таксист, який випадково знайшов його на узбіччі дороги. Саме після цього інциденту він вирішив покинути Колумбію.
"Я ніколи про це не говорив публічно, але саме через це я покинув Колумбію", - зазначив ресторатор.
Ектор також пригадав, як на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відчув себе біженцем вдруге в житті.
"Я знаю українців. Я знаю, як вони пишаються своєю роботою, своїми квартирами, своїм одягом, тим, що ходять у ресторани. Я знаю, яка це гідна нація. І через війну, через ворога ці горді люди потрапили в ситуацію, коли треба просити. Це дуже несправедливо. Дуже", - сказав він.
І саме цей досвід, як пояснив Ектор, мотивує його допомагати Україні, не зважаючи на особисті трагедії.
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