"Мене підставили": соліст "Аква Віти" пригадав, як його образив Кондратюк

Балан спробував свої сили у десятому сезоні "Х-фактора", але не отримав схвалення журі.

"То взагалі була "зашкварна" історія. По суті, мене підставили. Працюючи в студії, я знаю, що таке неправильна передискретизація частоти. Якщо пояснювати простою мовою, весь вокал було трішки занижено чи завищено по фонограмі. Це не помилка - все могли зробити спеціально. Звісно, я не Паваротті, але і не що попало", - розповів співак.

Балана обурило і ставлення Ігоря Кондратюка, який, за його словами, надавав перевагу "простим людям", тоді як відомих артистів "рубали" ще на відборі.

Ігор Кондратюк (скріншот)

"Взагалі, у "Х-Фактора" завжди була фішка, особливо коли в журі сидів Ігор Кондратюк, що він постійно обирав умовних перукарів. А якщо приходила знаменитість, то її постійно "рубали". Я не знаю, навіщо це робилось", - заявив артист.

Виконавець також зізнався, що взяв участь у шоу не за власним бажанням, а після тривалих вмовлянь.

Пізніше він просив команду не показувати його виступ, але його слова проігнорували.

"Вони робили все, що хотіли. І Слава Богу, що їх закрили! Але навіть цей приклад доводить, що відбувалося постійне втручання", - підсумував виконавець.

Коротка біографія Ігоря Балана

Ігор Балан народився в місті Мала Виска на Кіровоградщині. Навчався у музичній школі, а згодом закінчив Кіровоградське музичне училище.

Під час навчання створив рок-гурт "Галактичні новини" (пізніше - "Гурт імені Вакули"), який проіснував недовго. Згодом перейшов до техно-попу та у 1993 році виступив на "Червоній Руті".

У 1994 році заснував гурт "Аква Віта" з Наталією Лучніковою. Згодом її замінила Ірина Філатова, і саме в такому складі колектив став популярним в Україні та співпрацював із "Територією А". Через зміни на музичному ринку гурт розпався.

Учасники гурту "Аква Віта" (плакат зі співаками)

Пізніше Балан займався сольними проєктами та писав пісні для інших виконавців.

У 2011 році відновив "Аква Віта" з вокалісткою Оленою Титаренко. У 2023 році її замінила донька Балана - Аліса.