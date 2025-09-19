"Мене підставили": соліст "Аква Віти" пригадав, як його образив Кондратюк

Фронтмен гурту "Аква Віта" Ігор Балан зізнався, що участь у шоу "Х-Фактор" стала для нього справжнім розчаруванням. Артист переконаний, що його навмисно підставили, а особливу роль у цьому відіграв тодішній суддя Ігор Кондратюк.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю знаменитості для OBOZ.UA.
Балан спробував свої сили у десятому сезоні "Х-фактора", але не отримав схвалення журі.
"То взагалі була "зашкварна" історія. По суті, мене підставили. Працюючи в студії, я знаю, що таке неправильна передискретизація частоти. Якщо пояснювати простою мовою, весь вокал було трішки занижено чи завищено по фонограмі. Це не помилка - все могли зробити спеціально. Звісно, я не Паваротті, але і не що попало", - розповів співак.
Балана обурило і ставлення Ігоря Кондратюка, який, за його словами, надавав перевагу "простим людям", тоді як відомих артистів "рубали" ще на відборі.
"Взагалі, у "Х-Фактора" завжди була фішка, особливо коли в журі сидів Ігор Кондратюк, що він постійно обирав умовних перукарів. А якщо приходила знаменитість, то її постійно "рубали". Я не знаю, навіщо це робилось", - заявив артист.
Виконавець також зізнався, що взяв участь у шоу не за власним бажанням, а після тривалих вмовлянь.
Пізніше він просив команду не показувати його виступ, але його слова проігнорували.
"Вони робили все, що хотіли. І Слава Богу, що їх закрили! Але навіть цей приклад доводить, що відбувалося постійне втручання", - підсумував виконавець.
Ігор Балан народився в місті Мала Виска на Кіровоградщині. Навчався у музичній школі, а згодом закінчив Кіровоградське музичне училище.
Під час навчання створив рок-гурт "Галактичні новини" (пізніше - "Гурт імені Вакули"), який проіснував недовго. Згодом перейшов до техно-попу та у 1993 році виступив на "Червоній Руті".
У 1994 році заснував гурт "Аква Віта" з Наталією Лучніковою. Згодом її замінила Ірина Філатова, і саме в такому складі колектив став популярним в Україні та співпрацював із "Територією А". Через зміни на музичному ринку гурт розпався.
Пізніше Балан займався сольними проєктами та писав пісні для інших виконавців.
У 2011 році відновив "Аква Віта" з вокалісткою Оленою Титаренко. У 2023 році її замінила донька Балана - Аліса.
