"Ми у чудових відносинах". Емеральд помирилася з екс-чоловіком, який погрожував її вбити

Колишня снайперка ЗСУ та громадська активістка Євгенія Емеральд помирилася з колишнім чоловіком Євгеном Стипанюком, якого публічно звинувачувала у домашньому насильстві.
Про це ексвійськова розповіла в ексклюзивному коментарі РБК-Україна.
Так, зі слів волонтерки, після десятка судів і тривалого конфлікту стосунки з батьком її доньки Афіни вийшли на новий рівень.
"Так, ми виграли понад десять судів, і все було на нашому боці. Але зараз ми в дуже хороших стосунках. І це не магія - це вибір. Бо коли дорослі люди ображають одне одного - це одне. Але є діти. Вони не винні в помилках батьків. І я, як жінка, яка пройшла трансформацію, зрозуміла: сварки мені не потрібні. Я відстояла себе. І саме я запропонувала батькові моєї дитини бути поруч", - поділилася Емеральд.
За її словами, від весни ексчоловік бере активну участь у житті доньки, робить подарунки та проявляє турботу.
"Я не очікувала, що це можливо - але так сталося. Наш приклад - про те, що навіть після великого конфлікту можна домовитись. Треба думати не тільки про власну гордість, а й про дітей. Не все тягнути самій", - зауважила Євгенія.
Вона також підкреслила, що до таких змін привела трансформація обох.
"Ми обоє змінилися. Він пішов до психолога, кинув алкоголь, веде здоровий спосіб життя. Я ж, зі своєї сторони, стала м’якшою, жіночнішою. Колись у мене була репутація грози скандалів, але тепер я - інша. Кожен виніс свій урок, і ми стали кращими. Я дуже пишаюся, що в мені знайшлося стільки сили, щоб пройти це і залишитися доброю, сильною, ресурсною жінкою", - підсумувала колишня військова.
У 2022 році Євгенія вийшла заміж за військовослужбовця Євгена Стипанюка, з яким познайомилася на фронті.
Їхнє весілля відбулося 14 жовтня - у День захисників та захисниць України. У квітні 2023 року в пари народилася донька Афіна.
Втім, вже за рік подружжя офіційно розірвало стосунки. Євгенія спочатку обмежилася сухим підтвердженням розлучення, однак згодом шокувала відвертим зізнанням: вона пережила домашнє насильство.
Колишня офіцерка ЗСУ з позивним "Жанна д'Арк" публічно розповіла про погрози від ексчоловіка та оприлюднила листування, в якому той ображав її нецензурними словами, погрожував життю та вимагав віддати дитину.
"Я - Женя Емеральд, відома вам як сильна та смілива українська Жанна д'Арк. Але насамперед я просто жінка, одна з тих сотень тисяч українських жінок, яка пережила домашнє насильство", - заявила вона у відеозверненні.
Стипанюк, згідно з її даними, неодноразово погрожував "підірвати" її разом із новим партнером та "відірвати руки" будь-якому чоловікові, який наважиться назвати Афіну своєю донькою або візьме її на руки.
У листах також були фрази на кшталт: "Я тебе помножу на нуль" і "Я її заберу. А за тобою влаштую стеження".
Після публічного розголосу суд виніс рішення про заборону наближення Стипанюка до Євгенії та їхньої доньки ближче ніж на 100 метрів.
Військовослужбовцеві також тимчасово заборонили будь-який контакт з дитиною, а Деснянський райсуд Києва видав офіційний обмежувальний припис.
Крім того, проти Євгена Стипанюка було відкрито два кримінальні провадження за фактами погроз життю колишньої дружини. Паралельно тривало внутрішнє розслідування щодо його служби у лавах ЗСУ.
Після сміливої заяви Емеральд отримала десятки листів підтримки від інших жінок, які також стали жертвами домашнього насильства.
Її історія сколихнула суспільство та привернула увагу до важливої теми захисту жінок і дітей в умовах війни.
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