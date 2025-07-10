"Ми у чудових відносинах". Емеральд помирилася з екс-чоловіком, який погрожував її вбити

Так, зі слів волонтерки, після десятка судів і тривалого конфлікту стосунки з батьком її доньки Афіни вийшли на новий рівень.

"Так, ми виграли понад десять судів, і все було на нашому боці. Але зараз ми в дуже хороших стосунках. І це не магія - це вибір. Бо коли дорослі люди ображають одне одного - це одне. Але є діти. Вони не винні в помилках батьків. І я, як жінка, яка пройшла трансформацію, зрозуміла: сварки мені не потрібні. Я відстояла себе. І саме я запропонувала батькові моєї дитини бути поруч", - поділилася Емеральд.

За її словами, від весни ексчоловік бере активну участь у житті доньки, робить подарунки та проявляє турботу.

Євгенія Емеральд з Євгеном Стипанюком (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)

"Я не очікувала, що це можливо - але так сталося. Наш приклад - про те, що навіть після великого конфлікту можна домовитись. Треба думати не тільки про власну гордість, а й про дітей. Не все тягнути самій", - зауважила Євгенія.

Вона також підкреслила, що до таких змін привела трансформація обох.

"Ми обоє змінилися. Він пішов до психолога, кинув алкоголь, веде здоровий спосіб життя. Я ж, зі своєї сторони, стала м’якшою, жіночнішою. Колись у мене була репутація грози скандалів, але тепер я - інша. Кожен виніс свій урок, і ми стали кращими. Я дуже пишаюся, що в мені знайшлося стільки сили, щоб пройти це і залишитися доброю, сильною, ресурсною жінкою", - підсумувала колишня військова.

Що було раніше

У 2022 році Євгенія вийшла заміж за військовослужбовця Євгена Стипанюка, з яким познайомилася на фронті.

Їхнє весілля відбулося 14 жовтня - у День захисників та захисниць України. У квітні 2023 року в пари народилася донька Афіна.

Євгенія Емеральд з Євгеном Стипанюком (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)

Втім, вже за рік подружжя офіційно розірвало стосунки. Євгенія спочатку обмежилася сухим підтвердженням розлучення, однак згодом шокувала відвертим зізнанням: вона пережила домашнє насильство.

Колишня офіцерка ЗСУ з позивним "Жанна д'Арк" публічно розповіла про погрози від ексчоловіка та оприлюднила листування, в якому той ображав її нецензурними словами, погрожував життю та вимагав віддати дитину.

"Я - Женя Емеральд, відома вам як сильна та смілива українська Жанна д'Арк. Але насамперед я просто жінка, одна з тих сотень тисяч українських жінок, яка пережила домашнє насильство", - заявила вона у відеозверненні.

Стипанюк, згідно з її даними, неодноразово погрожував "підірвати" її разом із новим партнером та "відірвати руки" будь-якому чоловікові, який наважиться назвати Афіну своєю донькою або візьме її на руки.

Євгенія Емеральд з Євгеном Стипанюком (фото: instagram.com/emerald.evgeniya.official)

У листах також були фрази на кшталт: "Я тебе помножу на нуль" і "Я її заберу. А за тобою влаштую стеження".

Після публічного розголосу суд виніс рішення про заборону наближення Стипанюка до Євгенії та їхньої доньки ближче ніж на 100 метрів.

Військовослужбовцеві також тимчасово заборонили будь-який контакт з дитиною, а Деснянський райсуд Києва видав офіційний обмежувальний припис.

Крім того, проти Євгена Стипанюка було відкрито два кримінальні провадження за фактами погроз життю колишньої дружини. Паралельно тривало внутрішнє розслідування щодо його служби у лавах ЗСУ.

Євген Стипанюк (фото: instagram.com/evgeniystipanyuk)

Після сміливої заяви Емеральд отримала десятки листів підтримки від інших жінок, які також стали жертвами домашнього насильства.

Її історія сколихнула суспільство та привернула увагу до важливої теми захисту жінок і дітей в умовах війни.