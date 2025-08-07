"Ми не живемо разом". Михайло Діанов здивував зізнанням про стосунки з дружиною

Захисник Маріуполя з "Азовсталі" Михайло Діанов, який нещодавно одружився вдруге, зізнався, що не живе разом із дружиною і пояснив чому.
Як повідомляє РБК-Україна, про причини такого побутового рішення він розповів в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Подружжя тимчасово орендує однокімнатну квартиру, але повноцінним побутом поки що похизуватися не може.
Як пояснив Михайло, зараз він будує дім, тому вони з коханою Мирославою поки що живуть кожен у себе, а потім зустрічаються для спільного часу разом.
"Ми не живемо разом, тому що в нас будинок недобудований. Ввечері зустрічаємося. Ночуємо в цій квартирі. Там ніхто не живе", - поділився він.
Михайло проживає з мамою у двокімнатному помешканні, а його кохана - з сином-підлітком за Тернополем.
Він пояснив, чому не орендує більше житло для проживання із дружиною та її дитиною.
За словами Діанова, такий спільний побут наразі уявити складно. У нього ще не налагоджена комунікація з хлопцем.
"17-річний хлопець буде жити зі мною і зі своєю мамою? А якщо він буде сильно ревнувати? Ще не налагодив з ним комунікацію, тому поки що це попереду", - пояснив він.
Як стало відомо з розмови, пара одружилася через півтора місяця після початку романтичних стосунків. Михайло пояснив, що вони дорослі люди, яким по 45 років, тому не бачили сенсу зволікати з весіллям.
"Я був впевнений 100%, що це вже от друга моя половина. Вона так само. Я хотів, щоб у нас з'явилася ще одна Діанова. Вона тепер Діанова", - сказав він.
Колишній військовий наголосив, що дуже кохає дружину. Назвав дружину дуже хорошою людиною, в якій його влаштовує абсолютно все.
"Я мав граблі. От на ті самі граблі я б другий раз не став. Ну, відчув от людину. І все, що я про неї думав більше пів року, - все справдилося", - поділився він.
Нагадаємо, про заручини пари стало відомо в грудні минулого року. Тоді захисник "Азовсталі" опублікував фото з коханою та повідомив, що вона сказала так на його пропозицію руки та серця.
Раніше він був у шлюбі з Ольгою, з якою розлучився понад 10 років тому. Від цих стосунків у нього є донька Катерина.
