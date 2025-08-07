ua en ru
Мог пойти вместо Терена: освобожденный из плена защитник Мариуполя раскритиковал "Холостяк"

Четверг 07 августа 2025 22:25
Мог пойти вместо Терена: освобожденный из плена защитник Мариуполя раскритиковал "Холостяк" Александр Терен и Михаил Дианов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Защитник "Азовстали" Михаил Дианов, который попал в российский плен в Мариуполе, мог стать героем шоу "Холостяк". Впрочем, он отказался от такого предложения, хотя и его сердце было свободным.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Дианов рассказал в интервью Славе Демину.

Почему освобожденный из плена защитник Мариуполя не пошел на "Холостяк"

Так, Дианов вспомнил, что на одном из проектов он встретил Григория Решетника и его жену Кристину. Тогда защитник был без пары.

И ведущий "Холостяка" спросил, не хочет ли Михаил стать новым героем реалити. Это было до съемок сезона с ветераном Александром Будько (Тереном). Дианов сразу отказался. Оказалось, эта программа ему не нравится.

"А чем? А что там хорошего? Ну, чем закончилось для Саши? Триггерами, хейтом, обзываниями. Визуально это похоже на какой-то, как бы аккуратнее сказать, публичный дом", - прямо сказал Михаил.

Он вспомнил, что после проекта Терен получил немало критики. И, отметил Дианов, себя в таком реалити он не видел.

Мог пойти вместо Терена: освобожденный из плена защитник Мариуполя раскритиковал &quot;Холостяк&quot;Дианов объяснил, почему не пошел на шоу "Холостяк" (скриншот)

"Я вообще не понимаю этого шоу. Как на шоу можно открываться кому-то, на камеру? Тем более я прекрасно видел, что Терен с наушниками был постоянно, что ему говорили... Ну как ты приходишь, стоят 20 девушек, которые, ну, там основная масса из них - блогерши и тиктокерши", - сказал защитник.

По его словам, он больше узнал о шоу "Холостяк" и начал интересоваться событиями на проекте уже тогда, когда его туда позвали. И финал программы ему не понравился.

Когда же Демин спросил, могло ли быть так, что сезон с Диановым был бы другим, защитник ответил прямо.

"Я сделал лучше, просто туда не пошел и все", - пошутил Михаил.

