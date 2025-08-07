Міг піти замість Терена: звільнений з полону захисник Маріуполя розкритикував "Холостяк"

Чому звільнений з полону захисник Маріуполя не пішов на "Холостяк"

Так, Діанов пригадав, що на одному з проектів він зустрів Григорія Решетника та його дружину Христину. Тоді захисник був без пари.

І ведучий "Холостяка" спитав, чи не хоче Михайло стати новим героєм реаліті. Це було до зйомок сезону з ветераном Олександром Будьком (Тереном). Діанов одразу відмовився. Виявилося, ця програма йому не подобається.

"А чим? А що там доброго? Ну, чим закінчилось для Саші? Тригерами, хейтом, обзиваннями. Візуально це схоже на якийсь, як би то акуратніше сказати, публічний дім", - прямо сказав Михайло.

Він згадав, що після проекту Терен отримав чимало критики. І, зазначив Діанов, себе у такому реаліті він не бачив.

Діанов пояснив, чому не пішов на шоу "Холостяк" (скріншот)

"Я взагалі не розумію цього шоу. Як на шоу можна відкриватися комусь, на камеру? Тим більше я прекрасно бачив, що Терен з навушниками був постійно, що йому говорили... Ну як ти приходиш, стоять 20 дівчат, які, ну, там основна маса з них - блогерки та тіктокерки", - сказав захисник.

За його словами, він більше дізнався про шоу "Холостяк" та почав цікавитися подіями на проекті вже тоді, коли його туди покликали. І фінал програми йому не сподобався.

Коли ж Дьомін спитав, чи могло бути так, що сезон з Діановим був би іншим, захисник відповів прямо.

"Я зробив краще, просто туди не пішов і все", - пожартував Михайло.