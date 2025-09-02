"Місіс Світу Інтернешнл". Українка одягла корону престижного конкурсу краси: як вона виглядає
Українка Надія Чорна здобула корону на міжнародному конкурсі "Місіс Світу Інтернешнл" в США.
Надія Чорна на конкурсі "Місіс Світу Інтернешнл"
Українка отримала титул "Miss Petite World International" та стала першою стала першою Віце-Міс Світу.
"Я здобула особливе визнання - Місіс Світу Petite - найвищий бал серед учасниць невеликого зросту серед всіх учасниць конкурсу Petite. Для мене це символ того, що кожна з нас унікальна, і саме ця унікальність робить нас красивими", - прокоментувала титул Надія.
Для престижного конкурсу краси вона обрала довгу сукню ніжного блакитного кольору. Образ підкреслив її вишуканість та витонченість.
На фото з події вона сяє з короною та стрічкою переможниці, демонструючи класичну елегантність та жіночність.
Надія Чорна на конкурсі Mrs. World International 2025 (фото: пресслужба)
Для Чорної ця корона - не лише символ особистого тріумфу, а й можливість нагадати світу про незламність України.
У своїй промові після оголошення результатів вона зізналася, що перші секунди не могла повірити в те, що відбувається.
"В залі лунали оплески, камери були спрямовані на мене, а всередині - сльози радості й гордість за Україну. Я відчула, що ця перемога - не лише моя, а й усіх українців, які сьогодні борються й тримаються", - поділилася враженнями вона.
Українка здобула престижний титул на конкурсі краси (фото: пресслужба)
Що відомо про Надію Чорну
Переможниця конкурсу краси родом з Миколаєва. Разом з чоловіком займається бізнесом. Багато подорожує, відвідала понад 50 країн. Зокрема останнім часом проживає в США.
З початком повномасштабної війни вона активно волонтерить і допомагає біженцям. Навіть власну корону вирішила розіграти на потреби діткам.
"Для мене важливіше, щоб ця корона працювала не на мою особисту славу, а на корисні речі та потреби діток. Нехай вона перетвориться на гуманітарні речі", - заявила Чорна.
"Справжня корона кожної українки - це свобода, незалежність і майбутнє для
наших дітей. І якщо мій титул може стати хоча б маленьким кроком у великій справі перемоги - значить, я зробила правильний вибір", - додала вона.
