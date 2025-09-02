ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Миссис Мира Интернешнл". Украинка надела корону престижного конкурса красоты: как она выглядит

Вторник 02 сентября 2025 15:22
UA EN RU
"Миссис Мира Интернешнл". Украинка надела корону престижного конкурса красоты: как она выглядит Украинка получила престижный титул на Миссис Мира Интернешнл 2025 (фото: пресс-служба)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинка Надежда Черная получила корону на международном конкурсе "Миссис Мира Интернешнл" в США.

РБК-Украина рассказывает, что известно о победительнице и как она выглядит.

Надежда Черная на конкурсе "Миссис Мира Интернешнл"

Украинка получила титул "Miss Petite World International" и стала первой стала первой Вице-Мисс Мира.

"Я получила особое признание - Миссис Мира Petite - самый высокий балл среди участниц небольшого роста среди всех участниц конкурса Petite. Для меня это символ того, что каждая из нас уникальна, и именно эта уникальность делает нас красивыми", - прокомментировала титул Надежда.

Для престижного конкурса красоты она выбрала длинное платье нежного голубого цвета. Образ подчеркнул ее изысканность и утонченность.

На фото с события она сияет с короной и лентой победительницы, демонстрируя классическую элегантность и женственность.

&quot;Миссис Мира Интернешнл&quot;. Украинка надела корону престижного конкурса красоты: как она выглядитНадежда Черная на конкурсе Mrs. World International 2025 (фото: пресс-служба)

Для Черной эта корона - не только символ личного триумфа, но и возможность напомнить миру о несокрушимости Украины.

В своей речи после объявления результатов она призналась, что первые секунды не могла поверить в происходящее.

"В зале раздавались аплодисменты, камеры были направлены на меня, а внутри - слезы радости и гордость за Украину. Я почувствовала, что эта победа - не только моя, но и всех украинцев, которые сегодня борются и держатся", - поделилась впечатлениями она.

&quot;Миссис Мира Интернешнл&quot;. Украинка надела корону престижного конкурса красоты: как она выглядитУкраинка получила престижный титул на конкурсе красоты (фото: пресс-служба)

Что известно о Надежде Черной

Победительница конкурса красоты родом из Николаева. Вместе с мужем занимается бизнесом. Много путешествует, посетила более 50 стран. В частности в последнее время проживает в США.

С началом полномасштабной войны она активно волонтерит и помогает беженцам. Даже собственную корону решила разыграть на нужды детям.

"Для меня важнее, чтобы эта корона работала не на мою личную славу, а на полезные вещи и потребности детей. Пусть она превратится в гуманитарные вещи", - заявила Черная.

"Настоящая корона каждой украинки - это свобода, независимость и будущее для
наших детей. И если мой титул может стать хотя бы маленьким шагом в большом деле победы - значит, я сделала правильный выбор", - добавила она.

Надежда Черная (фото: instagram.com/chorna__nadezhda)

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса
Новости
Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд
Подозреваемому в убийстве Парубия избрали меру пресечения: что решил суд
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком