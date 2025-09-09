"Моє натхнення": Тіна Кароль розчулила новими фото з 16-річним сином

На фото співачка постає в елегантних аутфітах - від класичної чорної сукні до ніжного твідового костюма.

Її 16-річний син Веніамін, який навчається за кордоном, позує поряд із мамою в різних образах: від невимушеного повсякденного стилю до більш стриманих луків.

Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)

Особливої уваги заслуговує один із кадрів, де Кароль з сином повторили знамените дитяче фото.

Тоді маленький Веніамін у схожій позі дивився на маму знизу вгору, а тепер вже дорослий юнак відтворив цей момент.

Тіна Кароль повторила дитяче фото з сином (фото: instagram.com/tina_karol)

Деякі ж кадри зроблені просто неба: мати й син сміються, обіймаються та виглядають абсолютно щасливими.

"Ти моє натхнення", - написала Тіна.

Фани у соцмережах відзначають, що Веніамін дуже подорослішав і все більше стає схожим на маму.

Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)

Світлини викликали шквал емоцій: від захоплення стильними образами до щирих коментарів про те, що любов і ніжність на фото відчувається навіть крізь екран:

Брат і сестра. Як чудово Ви виглядаєте і син такий красень

Старша сестра. Роки на 3-4 старша не більше

Ваша копія, ви так схожі. Просто краса. Живіть довго і щасливо, мама і син

Який вже дорослий, гарний чоловік поруч з молодою, гарною та неймовірною матусею, наче з дівчиною

Можна сміливо сказати: він виріс на наших очах!

Хто цей чоловік, у мене в голові все ще хлопчик з білим кудрявим волоссячком

Тіна Кароль з сином (фото: instagram.com/tina_karol)

Веніаміну вже 16 років, восени він відсвяткує 17-річчя. Як розповідала Тіна, син визначився зі своєю освітньою траєкторією: планує поєднувати політологію, економіку та бізнес.

Хлопець вільно володіє англійською, французькою, іспанською та українською мовами.

Виконавиця зізналася, що її син тихий та скромний, а у вихованні вона завжди намагалася залишати його більш приземленим.