Молодая жена Павлика бросила смелый вызов хейтерам: "Это не любовь, а расчет" (видео)

Воскресенье 31 августа 2025 15:30
Молодая жена Павлика бросила смелый вызов хейтерам: "Это не любовь, а расчет" (видео) Виктор Павлик и его жена (фото: instagram.com/repyahovakate)
Автор: Полина Иваненко

31-летняя блогер Екатерина Репяхова ответила всем, кто критикует ее за брак с 59-летним певцом Виктором Павликом. Из-за разницы в возрасте избранница артиста нередко вынуждена читать негативные комментарии.

Как сообщает РБК-Украина, на своей странице в Instagram Репяхова показала новое видео с певцом.

Жена Павлика обратилась к критикам

Так, Екатерина опубликовала видео, на котором она и ее муж позируют рядом с его байком. Репяхова появилась в кадре в черном платье и стильных "балетках", а сам артист был в "байкерском наряде". Певец позировал в черных штанах, кожаной куртке и черном шлеме.

Но главная "изюминка" этого поста не только в самом видео. Под ним Екатерина перечислила хейтерские комментарии, которые читает в соцсетях.

"Папа и дочь, дед и внучка, он ей в папу годится. Она рядом выглядит, как ребенок. На фоне видно сильную разницу. Он постарел, а она еще молодая, они долго вместе не будут, ей нужны деньги, а ему молодая жена. Это не любовь, а расчет, ему бы уже внуков баловать, а он еще детей заводит. Он старый, зачем ей такой, у него дочь могла бы быть такого же возраста. Такие отношения ненадолго, она поиграет и уйдет. Это ненормально, когда почти 30 лет разницы", - написала Репяхова.

А в конце она добавила фразу "можете продолжать", которой красноречиво бросила вызов хейтерам.

Молодая жена Павлика бросила смелый вызов хейтерам: &quot;Это не любовь, а расчет&quot; (видео)Репяхова отреагировала на критику (скриншот)

"Уважаемые господа, хочу предупредить всех! ВП будет стареть с каждым годом все больше, а я - становиться моложе. Он не признает любые косметологические вмешательства (а я признаю) и ему в этом году 60. Я к этому готова, если вы не готовы - знаете, что делать", - написала Екатерина в Stories.

Реакция сети

В комментариях фаны поддержали Репяхову и Павлика. Они написали:

  • "Они красивые вместе. Он хорошо к ней относится, с нежностью и заботой. Она прекрасная жена и мама, а он надежный муж и отец. Они вместе, потому что любви нет возраста. Они оба зарабатывают деньги и обеспечивают семью"
  • "Пока никчемные обсуждают чужие жизни, счастливые наслаждаются каждым моментом! Никогда не понимала какое кому дело, когда люди счастливы вместе? Любим Вашу семью! Так держать!"
  • "Умные такое не напишут, а глупым не докажешь. В моем понимании, у вас прекрасный, надежный тандем, где женщина является нежной и любимой женщиной, где ею занимаются как ребенком, где ее уважают как друга, потому что вы и работаете вместе, где любят больше всего в мире и об этом говорят его песни к вам".

