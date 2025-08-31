Молода дружина Павліка кинула сміливий виклик хейтерам: "То не любов, а розрахунок" (відео)

Дружина Павліка звернулася до критиків

Так, Катерина опублікувала відео, на якому вона та її чоловік позують поруч з його байком. Репяхова з'явилася в кадрі у чорній сукні та стильних "балетках", а сам артист був у "байкерському вбранні". Співак позував у чорних штанах, шкіряній куртці та чорному шоломі.

Але головна "родзинка" цього допису не лише у самому відео. Під ним Катерина перерахувала хейтерські коментарі, які читає в соцмережах.

"Тато і доця, дід і внучка, він їй у тата годиться. Вона поруч виглядає, як дитина. На фоні видно сильну різницю. Він постарів, а вона ще молода, вони довго разом не будуть, їй потрібні гроші, а йому молода дружина. То не любов, а розрахунок, йому б уже онуків бавити, а він ще дітей заводить. Він старий, навіщо їй такий, у нього донька могла б бути такого ж віку. Такі стосунки ненадовго, вона пограється й піде. Це ненормально, коли майже 30 років різниці", - написала Репяхова.

А в кінці вона додала фразу "можете продовжувати", якою красномовно кинула виклик хейтерам.

Репяхова відреагувала на критику (скріншот)

"Шановне панство, хочу попередити всіх! ВП буде старіти з кожним роком все більше, а я - ставати молодшою. Він не визнає будь-які косметологічні втручання (а я визнаю) і йому в цьому році 60. Я до цього готова, якщо ви не готові - знаєте, що робити", - написала Катерина в Stories.

Реакція мережі

У коментарях фани підтримали Репяхову та Павліка. Вони написали: