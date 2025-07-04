Молодша донька Трампа вперше показала обличчя новонародженого сина

Молодша дочка Дональда Трампа Тіффані, яка в травні цього року вперше стала мамою , показала обличчя свого сина.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Тіффані Трамп показала сина

"Кохання всього нашого життя", - написала 31-річна Тіффані.

На фото молоді батьки позують у білому вбранні з малюком на руках. Стилістика фотографії та луки мають дуже гармонійний і витриманий вигляд, створюючи ніжний і чистий образ, що ідеально підходить для фотосесії з новонародженим.

Тіффані Трамп з чоловіком і новонародженим сином (фото: instagram.com/tiffanytrump)

На іншому фото дочка Трампа дбайливо тримає маленького Александра Трампа Булоса на плечі. Вона одягнена у вільний халат із широкими рукавами.

Онук Дональда Трампа (фото: instagram.com/tiffanytrump)

На ще одному фото дитина лежить на животі, згорнувшись у позі для сну, яку часто використовують для фотосесій новонароджених. Вона одягнена у в'язаний комбінезончик бежевого кольору, а на голові в немовляти в'язана шапочка того ж відтінку із зав'язками.

Дочка Трампа показала обличчя свого первістка (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Фотографії передають відчуття спокою, безтурботності, тепла і ніжності. Вони дуже зворушливі та характерні для професійних фотосесій немовлят.

Тіффані Трамп із сином (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Нагадаємо, Тіффані - молодша дочка Дональда Трампа і його другої дружини, актриси та моделі Марли Мейплс.

У 2018 році познайомилася з Майклом Булосом, спадкоємцем нігерійсько-американського мільярдера і бізнесменом, чия сім'я володіє компаніями Boulos Enterprises і SCOA Nigeria в Нігерії.

У 2022 році пара зіграла розкішне весілля.

Весілля Тіффані Трамп (фото: instagram.com/tiffanytrump)