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Младшая дочь Трампа впервые показала лицо новорожденного сына

Пятница 04 июля 2025 13:18
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Младшая дочь Трампа впервые показала лицо новорожденного сына Тиффани Трамп с мужем и сыном (фото: instagram.com/tiffanytrump)
Автор: Катерина Собкова

Младшая дочь Дональда Трампа Тиффани, которая в мае этого года впервые стала мамой, показала лицо своего сына.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Тиффани Трамп показала сына

"Любовь всей нашей жизни", - написала 31-летняя Тиффани.

На фото молодые родители позируют в белых нарядах с малышом на руках. Стилистика фотографии и луки выглядят очень гармонично и выдержанно, создавая нежный и чистый образ, идеально подходящий для фотосессии с новорожденным.

Младшая дочь Трампа впервые показала лицо новорожденного сына

Тиффани Трамп с мужем и новорожденным сыном (фото: instagram.com/tiffanytrump)

На другом снимке дочка Трампа бережно держит маленького Александра Трампа Булоса на плече. Она одета в свободный халат с широкими рукавами.

Младшая дочь Трампа впервые показала лицо новорожденного сына

Внук Дональда Трампа (фото: instagram.com/tiffanytrump)

На еще одном фото ребенок лежит на животе, свернувшись в позе для сна, которую часто используют для фотосессий новорожденных. Он одет в вязаный комбинезончик бежевого цвета, а на голове у младенца вязаная шапочка того же оттенка с завязками.

Младшая дочь Трампа впервые показала лицо новорожденного сына

Дочь Трампа показала лицо своего первенца (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Фотографии передают чувство покоя, безмятежности, тепла и нежности. Они очень трогательные и характерны для профессиональных фотосессий младенцев.

Младшая дочь Трампа впервые показала лицо новорожденного сына

Тиффани Трамп с сыном (фото: instagram.com/tiffanytrump)

Напомним, Тиффани - младшая дочь Дональда Трампа и его второй жены, актрисы и модели Марлы Мэйплс.

В 2018 году познакомилась с Майклом Булосом, наследником нигерийско-американского миллиардера и бизнесменом, чья семья владеет компаниями Boulos Enterprises и SCOA Nigeria в Нигерии.

В 2022 году пара сыграла роскошную свадьбу.

Младшая дочь Трампа впервые показала лицо новорожденного сына

Свадьба Тиффани Трамп (фото: instagram.com/tiffanytrump)

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