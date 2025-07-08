MONATIK розкачав "Український дім": яким був концерт зі сценою 360 градусів

Як пройшов концерт MONATIK в "Українському домі"

На подію злетілася культурна тусовка столиці - від модних дизайнерів і режисерів до телеведучих та блогерів.

Серед помічених: Гарік Корогодський, Даша Астаф'єва, Іван Уривський, Надя Шаповал, Іван Фролов, KOLA, Фагот, Даша Квіткова, Позитив, Мішель Андраде та ще з десяток відомих облич. Було й багато молоді, артистів, інфлюенсерів.

Як пройшов концерт MONATIK у Києві (фото: пресслужба артиста)

Перед концертом шоу розігрів благодійний стрім від “Левів на джипі” - зірки виходили в ефір, жартували, зазирали за куліси й закликали донатити на ППО в межах збору "Підсвіти ворога 2.0".

Як пройшов концерт MONATIK у Києві (фото: пресслужба артиста)

У центральному атріумі розгорнули інфозону з фондами, які підтримує MONATIK: серед них - SuperHumans, “Діти Героїв”, District 1 та Фонд Сергія Притули.

Прямо на місці збирали гроші на житло для переселенців, підтримку дітей захисників, реабілітацію — усе максимально конкретно й прозоро.

На сцені - поетична частина: Женя Янович читав вірші MONATIK, додаючи глибини події.

Як пройшов концерт MONATIK у Києві (фото: пресслужба артиста)

Його сценічною партнеркою стала акторка з Маріуполя Катерина Полєтаєва.

Сценографія вражала: сцена 360°, глядачі на всіх чотирьох рівнях, лазери над головами, хореографія на кожному поверсі.

Як пройшов концерт MONATIK у Києві (фото: пресслужба артиста)

MONATIK виконував пісні з нового альбому під живу музику - і музиканти не просто грали, а ще й танцювали!.

На завершення MONATIK зняв із себе кепку, подарував її комусь із залу - і все це, аби зібрати ще більше на ППО.

Концерт в “Українському домі” став другим у межах серії “I.V.”. Попереду - ще шоу у Палаці спорту та Національній опері.

Як пройшов концерт MONATIK у Києві (фото: пресслужба артиста)