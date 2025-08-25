ua en ru
Пн, 25 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Сергій Притула вперше показав новонародженого сина: зворушливе відео

Понеділок 25 серпня 2025 13:01
UA EN RU
Сергій Притула вперше показав новонародженого сина: зворушливе відео Сергій Притула (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Собкова

Колишній ведучий і шоумен, а тепер волонтер Сергій Притула показав у мережі відео із сином, який народився на початку серпня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його пост в Instagram.

Сергій Притула показав сина

У ролику, який він опублікував учора, у День Незалежності України, Притула показав сина Марко, який народився 1 серпня.

На зворушливих кадрах молодий батько ніжно звертається до малюка, цитуючи вірш Василя Симоненка "Лебеді материнства". Потім він бере хлопчика на руки та заколисує його.

"Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги... Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину. Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати", - каже він на відео.

Як відреагували в мережі

Фоловери Притули тут же взялися коментувати зворушливе відео:

  • "Боже, як гарно. Нехай у кожної дитини будуть такі чудові свідомі батьки!"
  • "Плачу"
  • "Дуже зворушливо"
  • "Як це мило. У саме сердечко"
  • "Дай Бог, щоб усі наші дітки росли під чистим небом у вільній країні"
  • "Яке гарне привітання"
  • "До сліз"
  • "Мурашки по тілу"
  • "Неймовірно"
  • "Так ніжно і сильно"
  • "Золоті слова".

Нагадаємо, Сергій Притула виховує четверо дітей. У першому шлюбі з Юлією Андрійчук у нього народився син Дмитро. Цього року він закінчив школу.

У другому шлюбі з Катериною Сопельник народилися дочки Соломія і Стефанія, а також син Марко.

Сергій Притула вперше показав новонародженого сина: зворушливе відеоСергій Притула показав новонародженого сина (фото: instagram.com/siriy_ua)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Сергій Притула Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу
Новини
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Росія цілеспрямовано б’є по енергетиці України напередодні зими, - Зеленський
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили