Сергій Притула вперше показав новонародженого сина: зворушливе відео
Колишній ведучий і шоумен, а тепер волонтер Сергій Притула показав у мережі відео із сином, який народився на початку серпня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на його пост в Instagram.
Сергій Притула показав сина
У ролику, який він опублікував учора, у День Незалежності України, Притула показав сина Марко, який народився 1 серпня.
На зворушливих кадрах молодий батько ніжно звертається до малюка, цитуючи вірш Василя Симоненка "Лебеді материнства". Потім він бере хлопчика на руки та заколисує його.
"Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги... Можеш вибирати друзів і дружину, вибрати не можна тільки Батьківщину. Можна вибрать друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати", - каже він на відео.
Як відреагували в мережі
Фоловери Притули тут же взялися коментувати зворушливе відео:
- "Боже, як гарно. Нехай у кожної дитини будуть такі чудові свідомі батьки!"
- "Плачу"
- "Дуже зворушливо"
- "Як це мило. У саме сердечко"
- "Дай Бог, щоб усі наші дітки росли під чистим небом у вільній країні"
- "Яке гарне привітання"
- "До сліз"
- "Мурашки по тілу"
- "Неймовірно"
- "Так ніжно і сильно"
- "Золоті слова".
Нагадаємо, Сергій Притула виховує четверо дітей. У першому шлюбі з Юлією Андрійчук у нього народився син Дмитро. Цього року він закінчив школу.
У другому шлюбі з Катериною Сопельник народилися дочки Соломія і Стефанія, а також син Марко.
Сергій Притула показав новонародженого сина (фото: instagram.com/siriy_ua)
